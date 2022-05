Así es el testimonio de Miguel Labrador: el piloto español que sobrevoló el Área 51

Extraterrestres: ellos están entre nosotros, lanza su segunda temporada en DMAX. Novedosas investigaciones y testimonios inéditos saldrán a la luz en estos ocho nuevos capítulos de la mano de los expertos en ufología Josep Guijarro, Laura Falcó y Miguel Pedrero, que no han dudado en volver a acompañar a Lorenzo Fernández Bueno en sus investigaciones.

Contactos con supuestos humanoides, OVNIs o encuentros de la Guardia Civil con seres extranos son algunos de los asuntos que tratará de esclarecer esta nueva edición. Además, el programa recorrerá el supuesto 'triángulo' de las Bermudas español, donde los avistamientos de objetos voladores no identificados, parecen ser comunes.

Precisamente, uno de los testimonios que se incluyen en esta nueva temporada es el de Miguel Labrador, un piloto comercial que ha querido participar en esta producción orginal de Discovery, para dar a conocer su curiosa historia en el Área 51. BLUPER conversa con el piloto turolense para conocer los entresijos de su vivencia y las novedades de esta segunda entrega de Extraterrestres: ellos están entre nosotros.

¿Después de la primera temporada ya emitida, el público está más familiarizado con la ufología (investigación de OVNIs)?

Cada vez hay más evidencias, sobre todo después de que el propio ejército norteamericano confirmara que ha invertido 22 millones de dólares en materia de investigación. Se está reconociendo que hay algo, que no sabemos muy bien qué es, pero cada vez hay más pruebas. En la ciencia también, cada vez que conocemos más sobre el universo nos damos cuenta de que es infinitamente grande y que estemos solo nosotros es cada vez más difícil.

Son pocas las producciones originales españolas que traten este asunto de una forma tan profunda.

Sí, este es uno de los programas que más avanza en ese tema. Hay otros como Cuarto Milenio, que también tocan este asunto, pero no abundan. Es algo que me sorprende porque creo que en cuanto sale este tema a la gente le suele interesar, debería salir más.

Participas en el programa por una vivencia que tuviste hace años en el Área 51, en Estados Unidos, ¿qué ocurrió?

Mi caso es sobre todo una advertencia. En el Área 51, ví junto a un compañero una serie de luces que, en el momento en el que nosotros estabamos sobrevolando el área, la base no estaba reconocida. No se correspondían con nada, pero estoy seguro de que lo que vimos era terrestre. Fueron tres avistamientos, empezamos a ver el movimiento extraño y fuerte de varias luces y, claramente, era un objeto volador no identificado. A los pilotos nos enseñan a volar aviones, pero no lo que hay en el cielo. Nos quedamos perplejos y nos asustamos. Creo que era terrestre porque lo ví dentro del área, al ser una base donde prueban los avances militares. Pero que esa tecnología avanzada salga de otros sitios... eso ya no lo sé.

¿Crees que la serie sembrará dudas entre el público más escéptico?

Sí, por ejemplo el caso de Manises (un avistamiento en 1979). El hecho de que hable el director del aeropuerto por primera vez es un logro que nadie ha conseguido. Lo que va a contar es impresionante. Esos casos son lo suficientemente importantes como para que la gente se plantee que se están viendo cosas que pueden ser de otro mundo.

El mundo cinematográfico es el principal contacto entre público y la ufología. ¿En la serie se conocen testimonios en primera persona?

Sí, algo que impacta más. Los que estamos acostumbrados a ver el cielo, y vemos algo que desafía las leyes físicas, nos planteamos muchas cosas. Hay casos que son espectaculares, y sobre todo conociendo la seriedad de los expertos de la serie, la gente se va a quedar con la boca abierta.

Asimismo, participarán integrantes de la propia Guardia Civil.

Sí, y militares y profesionales que no es fácil que salgan a la luz pública por lo que se pueden jugar. Hay mucha gente que tiene esta profesión y no se atreven a contarlo, porque es un tema tabú.

En esta nueva temporada se visitan nuevas localizaciones, ¿existe realmente ese 'triángulo de las Bermudas' español?

Hay zonas más calientes como dicen los ufólogos, como por ejemplo en Mallorca siempre he escuchado que por esa zona hay avistamientos. He volado mucho, pero no he vivido algo en concreto. Sí que hay zonas donde hay más testimonios, como en Madrid.

De los ocho capítulos que tiene la temporada, ¿me puedes adelantar algo que podrán ver los televidentes?

Sé que va a salir algún tema de contactados, pero no puedo decir mucho más. Pero, sin desmerecer los otros testimonios, para mí lo que creo que más va a sorprender es el caso Manises, porque aparece por primera vez el que era jefe del aeropuerto contando su experiencia y es brutal.

