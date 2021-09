Lolita, en ‘laSexta Noche’: “No soy feminista. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer”

Este sábado se emitió, como es habitual, un nuevo programa de laSexta Noche, el cual está presentado por Hilario Pino. El programa contó con varios invitados, entre los que destacó Gabriel Rufián, que dio su opinión sobre la entrevista que le había hecho a la youtuber Estoy Quesada ‘Soy una Pringada’, en la que la invitada decía que había que la solución con Vox era “matar”.

“Evidentemente, no comparto y condeno las palabras de Esty Quesada” decía Gabriel Rufián en el programa, aunque dijo no comprender a los que cuestionan la “libertad salvaje y brutal” de Pringada.

Además, quiso aclarar que su programa “no es un debate”, sino un “espacio de entrevistas” en el que sirve de “espejo del personaje” invitado. “Es un espacio de libertad para personajes muy bestias”, añadía.

También pasó por el programa Lolita Flores, quien generó mucha controversia con una de sus respuestas. Hilario Pino le preguntó si se consideraba feminista, y ella dijo que no. “Soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer”, explicó la artista, quien no parece tener claro que el feminismo no supone la denigración del hombre sino una igualdad real en todos los aspectos.

Más tarde, Lolita Flores reconoció que las mujeres eran quien más violencia sufrían y animó a las víctimas a denunciar. Hilario Pino también quiso saber la opinión de Flores sobre el movimiento #MeToo, que denuncia abusos en la industria del cine y del entretenimiento. En un principio Lolita no sabía a qué se refería, y al recibir una explicación, dijo que apoyaba ese movimiento, pero que los hombres también tienen que denunciar situaciones así, al igual que los episodios de violencia en el hogar.

“A mí no me ha pasado. No he gustado tanto a los hombres como para que me metan mano, no levanto pasiones. Que me perdonen las mujeres; está claro que a ellos no les matan como a nosotras, ahí está el porcentaje de lo que hay. Pero está bien que denuncien”, añadía.

Lolita: 'No soy feminista. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer'. @SextaNocheTV pic.twitter.com/7e0puczYsT — Robert Calvo (@robert_calvo) September 5, 2021

