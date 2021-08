Esty Quesada: "En 'Celebrity Bake Off' le hacía chistes de ETA a Esperanza Aguirre y se reía"

Amazon Prime Video ha presentado este martes la primera edición de Celebrity Bake Off en el Festival de Televisión de Vitoria. La plataforma estrenará a finales de año este talent show de repostería presentado por Paula Vázquez y Brays Efe, que contará con un plantel de famosos de lo más variopinto: Andrés Velencoso, Esty Quesada ('Soy una pringada'), Eduardo Iturralde, Adriana Torrebejano, James Rhodes, Pablo Rivero, Chenoa, Soraya, Yolanda Ramos, Paula Gonu, Joan Capdevilla y Esperanza Aguirre.

Por lo que ha adelantado tanto la plataforma como la productora y los propios concursantes, la competición estará repleta de momentos divertidos y surrealistas en los que se verá la faceta más desconocida y personal de los participantes.

Una de las grandes protagonistas de la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Auditorio María de Maeztu del Palacio de Congresos Europa ha sido Esty Quesada. La youtuber ha hecho gala de su habitual espontaneidad sin filtros, desvelando su sorprendentemente buena relación con Esperanza Aguirre: "Me llamó 'mi Esty' y en un descanso me dijo 'ponte aquí a mi lado'", ha comentado.

Pero la revelación que más furor ha causado ha sido la anécdota que la influencer ha contado para dar cuenta de su excelente vínculo con la expresidenta madrileña. Esty asegura que "le hacía chistes de ETA en las comidas" a la exdirigente popular y, lejos de ofenderse, Aguirre "se reía".

A pesar de lo que pudiera pensarse, parece que Esperanza se ha integrado perfectamente en el grupo y ha compartido vivencias con sus compañeros, con los que ha convivido durante las seis semanas que ha durado el rodaje. "Hablamos de series con Espe, no le gustan las de violencia", señala Esty.

Otra de las concursantes de las que 'Soy una pringada' guarda un buen recuerdo es Yolanda Ramos, de quien asegura que es "el alma de Bake Off Celebrity", incluso guarda una foto suya en su mesilla.

Con este batiburrillo de anécdotas, personalidades opuestas y momentos memorables, ni sus presentadores son capaces de describir el formato en pocas palabras. "Todavía no sé qué hemos hecho. (...) Yo solamente me he divertido y me he dejado llevar", afirma Paula Vázquez, que además ha confirmado que Esperanza Aguirre ha sido "agradable, muy profesional y divertida" en las grabaciones.

"Ha sido bastante intenso, los concursantes se han entregado muchísimo", desliza Brays Efe, que se ha mostrado encantado de este debut como presentador junto a una de las grandes figuras de la televisión española.

Edi Walter, CEO de Boxfish TV, ha confesado que uno de los grandes desafíos de esta primera edición VIP del formato era "encontrar un casting de calidad", formado por "gente talentosa que brilla en su día a día, en sus profesiones, pero que vayan lo más vírgenes posible en el mundo de la pastelería".

El objetivo, según las palabras del productor, se ha cumplido con creces: "Realmente estamos felices", ha afirmado. "Es un programa divertido que no está encorsetado, pero a su vez tiene el rigor y la competencia cuando se meten en harina. Esa combinación era un desafío para nosotros", concluye.

Mecánica

Celebrity Bake Off España es una de las grandes apuestas en entretenimiento que anunciaba Amazon Prime Video el pasado mes de abril. El formato contará con 10 episodios de 50 minutos de duración.

Bajo la atenta mirada de jueces expertos, los famosos deberán demostrar que son capaces de alcanzar el nivel establecido por Celebrity Bake Off y, cada semana, el peor concursante tendrá que despedirse de la carpa más famosa de la repostería.

"The Great British Bake Off es un fenómeno cultural y estamos encantados de poder traer una nueva versión celebrity en exclusiva para Prime Video en España”, declaraba Georgia Brown, Head of European Amazon Original Series, Amazon Studios. "Estamos convencidos de que los miembros Prime disfrutarán viendo a algunos de sus concursantes favoritos participando en retos de repostería para finalmente convertirse en el repostero estrella en este programa lleno de emoción y diversión".

