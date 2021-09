La razón por la que a Terelu Campos “le jode” el fichaje de Bigote Arrocet para ‘Secret Story’

Terelu Campos no tuvo una tarde fácil ayer en Viva la vida. El programa arrancó con lo que parecía ser una tierna despedida a Carmen Borrego, que ficha por Sálvame y abandona el formato de los fines de semana de Telecinco.

Viva la vida emitió un vídeo de despedida, y a Terelu Campos no le sentó nada bien el tratamiento hacia su hermana. “Me gustaría decirle al equipo de este programa que está muy bien que se haga este vídeo para que se vea que se va. Esa es la intención, me imagino”, decía mientras se levantaba y se dirigía al director. “Pero poner el tema de sus hijos me parece bastante innecesario. Se lo digo al equipo entero de este programa. Muchas gracias. Así de claro. Es innecesario, es un daño con algo que es muy feo”, criticaba, mientras salía del plató.

Y es que el citado vídeo recogía la vida personal de Carmen Borrego y la separación de su exmarido, con el que tuvo que batallar por la custodia de los hijos. La propia Borrego observaba la escena en silencio y con la cabeza agachada. “Yo pensé que me podía ir con un poco más de cariño. Ya veo que no. ¿Qué más te puedo decir?” le decía poco después a Emma García la propia Carmen, que veía “muy mala leche” en la selección de sus imágenes.

Más tarde, Viva la vida trató el fichaje de Bigote Arrocet por Secret Story, el próximo reality de Mediaset. Entonces se mencionó que qué opina María Teresa Campos al respecto, lo que volvió a sacar a Terelu de sus casillas.

La madre de Alejandra Rubio pidió a los compañeros periodistas que no llamen a María Teresa Campos para grabarla “porque a ella no le compete nada este asunto” y recordó que se separó de Edmundo Arrocet hace ya dos años. “Lo que hace esta persona no forma parte de la vida de María Teresa Campos, que es mi madre”, aclaraba.

Kiko Matamoros y Diego Arrabal (que regresó al programa tras su salida en mayo) quisieron echar un poco de leña al fuego. Kiko le preguntó que cómo llevará este tema Carmen Borrego en Sálvame, a lo que le respondió que le pregunte a la propia Carmen cuando la tenga cerca.

Por su parte, Arrabal quiso saber si el regreso de Bigote a España podría suponer una reconciliación amorosa. “Me parece innecesaria la pregunta porque me causa dolor y le causa dolor a mi madre porque la gente piense que es una señora que está babeando por ese señor” dijo muy seria y tajante. “A mí por lo único que me jode esto es por la jodienda que le deis a mi madre. Me importa un pimiento esta persona, lo que quiero es que dejen tranquila a mi madre” volví a pedir. Recordó que fue él quien rompió con su madre, y añadió que “Teresa no está en nuestro mercado, está en su casa, necesita tranquilidad”.

Sigue los temas que te interesan