Kiko Hernández, muy duro contra Terelu: “Vamos a dejar descansar a Mila”

Este martes veíamos a Terelu Campos y Carmen Borrego posando en bañador en la portada de la revista Lecturas. Terelu entrevistaba a su hermana y hablaban de temas como Sálvame o la defunción de Mila Ximénez.

Por la tarde, Kiko Hernández aprovechó su participación en el programa de corazón de Telecinco para cargar contra la que fue su compañera, pues no le parecía bien que hablasen de la difunta Mila. Terelu aseguraba que se quedó “destruida” tras la muerte de Ximénez, y que le angustiaba saber que “ha sufrido mucho”. “Tengo grabada su mirada de socorro y eso es muy duro”, apuntaba también.

Por su parte, Carmen Borrego, que no tuvo una relación tan estrecha, explicaba que cuando veía Sálvame buscaba a Mila.

“Entiendo que en este programa nos acordemos de Mila, porque ha sido nuestra compañera. Y en esta cadena han sido casi 20 años trabajando con ella y en este programa han sido 12 años todas las tardes, muchas noches. Entiendo que muchas veces nos da el bajonazo, nos viene su recuerdo, nos viene un ‘ahora qué diría Mila’. Y eso viene en el directo. Pero hablar de ella en una entrevista posando en bañador, a mí me sobra. Vamos a dejar descansar a Mila. Me parece innecesario, improcedente y de mal gusto” dijo Kiko Hernández sobre esta entrevista, muy enfadado.

“¡Ya está bien!”, estallaba. “Que pregunten a su familia más cercana si esto les está gustando, no les gusta nada, quieren que dejen descansar ya a su familiar”.

“No lo digo con el cachondeo, lo digo cabreado, enfadado y desilusionado”, se quejaba Hernández. “Terelu lleva tres semanas hablando de Mila en la revista ¡Ya está bien!” “No pensé jamás que Terelu podría llegar a eso”, insistía.

Lydia Lozano decía que le “chirriaba” este tipo de comentarios, aunque respetaba la entrevista, y Belén Esteban sencillamente dijo que echaba de menos a Mila, pero que no quería que este asunto la distanciase de Terelu. “El dolor de Terelu no es inferior al nuestro. El mismo dolor que siente ella es el mismo que puedo sentir yo… Posando con bañadores y pistolas de agua me parece surrealista. ¡Lo llegan a hacer conmigo y me levanto y digo… mira, mira!” decía Kiko Hernández. “¿Ves qué mal cuerpo se nos queda? ¡Qué horror!” decía enfadado, saliendo del plató.

Además, Hernández criticó que en la entrevista se preguntase sobre una posible vuelta a Sálvame, y dijo que parasen ya con ese tema, y que igual el programa es el que ya no las quiere como colaboradoras.

