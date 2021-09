Diego Arrabal regresa a ‘Viva la vida’ tras dejar el programa dos veces en el último año

Este sábado Viva la vida estaba lleno de contenido. Al regreso de Emma García como presentadora había que sumarle la salida de Carmen Borrego, que deja el programa para incorporarse como colaboradora a Sálvame, tal como se anunció el pasado viernes.

Además, se contaba con la presencia de Raquel Mosquera como invitada, quien desmintió algunas informaciones ofrecidas por Rocío Carrasco. Pero lo que pocos se esperaban es que entre los colaboradores del programa volviese a estar el periodista Diego Arrabal.

Y es que Diego Arrabal anunció públicamente su salida de Viva la vida hasta en dos ocasiones en el último año. Su primer adiós fue en octubre de 2020, y lo comunicó a través de las redes sociales. “Amig@s : quiero ser yo el encargado de comunicaros que después de más de tres años participando en el programa Viva la Vida llegó el momento de deciros adiós. (Jugar con mi hijo los fines de semana no tiene precio)”, comentó en su perfil de Twitter.

Sin embargo, tan solo un mes después de este mensaje y de esta salida que parecía definitiva, el colaborador regresaba al espacio con motivo de las sorprendentes declaraciones que Kiko Rivera lanzaba contra su madre Isabel Pantoja en el especial Cantora: La herencia envenenada.

Desde entonces Diego Arrabal se convirtió en un azote de Rocío Carrasco por su serie documental, por lo que era muy criticado. A finales de mayo volvió a anunciar que dejaba el programa por propia voluntad.

“Aún no me lo puedo creer. Tras casi cuatro maravillosos años colaborando para Viva la vida, el pasado día 16 de mayo fue mi último programa. Después de tantos retos profesionales y proyectos llegó el momento de la despedida”, dijo en Twitter, dejando claro que “en ningún momento me despiden de Viva la vida”. “Soy yo, exclusivamente yo, quien después de meditarlo mucho tomo la decisión de no seguir”, añadía. “Me voy un poco triste porque os voy a echar mucho de menos, pero también contento por todo lo vivido y porque, estoy seguro, no podía haber tenido un trabajo mejor”, aseguró también en Instagram.

Un trabajo al que ahora regresa por segunda vez, y en el que llegó pisando fuerte. Así, sobre la llegada de Carmen Borrego a Sálvame dijo que “creo que va al matadero”. “No a corto plazo, pero llegará el momento en que habrá que rentabilizar el fichaje. Creo que va a llegar un día en el que se arrepienta de la decisión que ha tomado”, vaticinaba.

Más tarde logró sacar de sus casillas a Terelu Campos, a quien le preguntó si era posible una reconciliación entre Bigote Arrocet y su madre, María Teresa Campos, ahora que el humorista y cantante regresa a España para entrar en Secret Story. “Me importa un pimiento esta persona, lo que quiero es que dejen tranquila a mi madre. Ha sido pareja y ahora ¿qué pasa? Este señor decidió voluntariamente acabar la relación. Teresa no está en nuestro mercado, está en su casa, necesita tranquilidad”, exclamó Terelu en ese sentido.

