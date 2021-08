Lluvia de críticas a 'Viva el verano' por blanquear la imagen de Ortega Cano

Este viernes Telecinco lanzaba Viva el verano, un especial de Viva la vida para el prime time en sustitución de Viernes Deluxe mientras este está de vacaciones. Con este movimiento, la cadena de Mediaset apostaba por nuevo contenido en directo frente a las reposiciones del Deluxe que estaban planeadas en un principio con el objetivo de luchar por el mes de agosto.

Toñi Moreno fue la encargada de capitanear este especial que contó con José Ortega Cano como entrevistado estrella. En la entrevista el torero respondía por fin a algunas de las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos meses. Además, hablaba por primera vez del testimonio de Rocío Carrasco en Rocío, contar la verdad para seguir viva y de su relación con la hija de Rocío Jurado.

"Me ha sorprendido el documental, porque Rocío Carrasco no recurrió a mi persona en ningún momento de ese tiempo. Me llevé una sorpresa muy grande, porque era algo que desconocía totalmente", aseguraba. Y añadió: "No le he hecho nada como para pedirle perdón. Nuestra relación siempre ha sido muy bonita".

Sin embargo, si por algo dio que hablar la aparición del torero fue por el tono que utilizó el programa para entrevistarle, más cercano al homenaje. En más de una ocasión los colaboradores del espacio se dirigieron a Ortega Cano como “maestro”, algo que no gustó nada a buena parte de los espectadores, que utilizaron Twitter para mostrar su desencanto.

Y es que además el torero utilizaba su foco en el programa para realizar un alegato a favor de la tauromaquia nada más entrar en plató que indignaba aún más a los usuarios de Twitter, que llegaban a pedir el apagón al programa.

Tampoco gustaba nada a los seguidores de Telecinco el momento en el que Ortega Cano relataba su estancia en prisión. Y es que muchos usuarios llegaban a condenar que Mediaset entrevistara a alguien que estuvo en la cárcel por cometer un homicidio mientras conducía superando las tasas de alcoholemia.

Si lo que tiene que ofrecer #VivaElVerano al prime time es un masaje a Ortega Cano y la defensa de la tauromaquia apaga y vámonos. pic.twitter.com/Wy34iLbmXa — David Insua (@CataDeCambridge) August 20, 2021

¿Es uns entrevista o un homenaje a Ortega Cano? Telita con la entrevista de hoy. Este señor, se ha dedicado a matar toros y esa es su profesión, asi que para mi, no se merece ni un homenaje #VivaElVerano — jose❤️ (@carrasquista26) August 20, 2021

Pues nada @cuarzotv blanqueando la imagen de un señor que quiere a las mujeres por que pueden dar hijos… TÓCATELOS #VivaElVerano pic.twitter.com/20GGl9Hjri — LAUYMIKEL (@LauyMikel) August 20, 2021

Me niego a ver un programa donde se le llama "Maestro" a un torturador de animales.



Sorry not sorry.👋👋#VivaElVerano — ElOjoQueTodoLoVe (@ElojoquetodoTV) August 20, 2021

Pongo #VivaElVerano y veo a Ortega Cano en prime time defendiendo la tortura y asesinato de los toros. Apago la tele. — Ben 🌾 (@LookAtBen) August 20, 2021

Este señor era Carlos Parra el hombre que perdió la vida por culpa de Ortega Cano. Estoy harto que siempre los que no tienen la culpa paguen los platos y sean los perjudicados por culpa de otros.

#VivaElVerano #ortegacano pic.twitter.com/WwiTqV6GiE — Jordi Gonzalez (@91Jordi) August 20, 2021

Esto es un MAESTRO. Ortega Cano solo es UN ASESINO DE ANIMALES. #VivaElVerano pic.twitter.com/9AcVJKWkFU — Ruth Gonzalez (@rgonviu) August 20, 2021

Sigue los temas que te interesan