Toñi Moreno está desaprovechada en Mediaset: así ha vuelto a enamorar a la audiencia en ‘Viva la vida’

Toñi Moreno ha vuelto este verano a Viva la vida. Y es que la presentadora se ha convertido ya en la sustituta oficial de Emma García durante la época estival. Lo hace, curiosamente, en el programa que ella mismo levantó allá por 2017.

Y cada vez que la gaditana vuelve a Telecinco el clamor de los espectadores es unánime: Toñi Moreno se merece más trabajo en la cadena de Mediaset. Tras su paso por Mujeres y hombres y viceversa, su último gran proyecto en Mediaset, la presentadora ha desarrollado su carrera en Canal Sur con programas como Un año de tu vida o El verano de tu vida

Pero para muchos, Toñi Moreno debería ser uno de los rostros principales de Telecinco. Y lo cierto es que se lo merecería con creces. La presentadora es uno de los valores seguros de la televisión española en la actualidad gracias a su cercanía, su naturalidad y su carisma desbordante que consiguen que sea siempre agradable de ver los programas que capitanea.

En el plató de Viva la vida Toñi se siente como pez en el agua. Se nota que le guarda un cariño especial. Así comenzaba el pasado 24 de julio su primer programa como sustituta: “Buenas tardes y bienvenidos a ‘Viva la vida’, que nombre tan bonito para un programa. Tenía tantas ganas de volver a estar aquí con todos vosotros. Cada vez que cruzo este pantallón yo siento que es como estar en mi casa”.

“Y espero que estas semanas que vamos a estar juntos, es mi obligación que os riais mucho, sobre todo lo que queremos es entreteneros, que cada fin de semana olviden sus problemas, pasen un ratito agradable, nos olvidemos de todo lo que tenemos que pagar y sobre todo sepamos lo que pasa con diversión, nos entretengamos”, terminaba diciendo la presentadora.

Toñi Moreno estará al frente de 'Viva la vida' durante el verano.

El regreso de Toñi Moreno a Viva la vida se dejaba notar en las redes sociales. Como ya ocurriera el verano pasado, fueron muchos los espectadores que no dudaron en pedir que sea la gaditana la que se quede para siempre en el magacín, en lugar de Emma García. Y lo cierto es que Viva la vida era un programa hecho a medida para la presentadora, que capitaneó entre los años 2017 y 2018 y gracias a ella se debe buena parte de su éxito. Hasta que en Mediaset decidieron hacer un baile de presentadora histórico, que llevó a Toñi Moreno a ponerse al frente del Mujeres y hombres y viceversa hasta 2020

Además, aprueba con nota el siempre complicado examen de la audiencia. En su llegada el 24 de julio, Viva la vida arrasó con un 17,3% de cuota de pantalla y 1.522.000 espectadores, un buen ejemplo de cuánto gusta la presentadora a los espectadores. En sucesivos programas, el magacín se ha movido en torno a datos del 15%, también muy positivos. En este sentido, los datos han mejorado con respecto a las semanas previas, ya positivos, con Emma García al frente.

Moreno tampoco tiene miedo a enfrentarse a los colaboradores cuando se salen del tiesto, sobre todo con Avilés, algo muy aplaudido por los espectadores. La última de estas trifulcas entre presentadora y colaborador tenía lugar cuando Enrique del Pozo, uno de los fichajes más recientes del programa, aprovechaba para destacar su andadura televisiva, que comenzó hace varias décadas. “En esta profesión he estado trabajando con todos los números uno. Cosa que ya quisieras tú ¿Has trabajado con Hermida? ¿Has trabajado con Javier Sardá?”, le preguntó. “Me hablas de la época de los dinosaurios” fue la respuesta de José Antonio Avilés.

A Toñi Moreno no le gustaba esta salida del colaborador. “Lo que tú llamas época de los dinosaurios se llama bagaje profesional” le dijo. “La carrera profesional de este señor (Enrique del Pozo) es indiscutible, igual que la de muchos que llevan toda la vida trabajando, Carmen (Borrego), que me ha dirigido a mí...” le decía, para añadir, muy seria: “Respeta a la gente. Me encanta que te curres tu sitio con tu trabajo, pero hay que ser respetuoso con el trabajo de los demás".

Esa naturalidad y frescura no debería pasar desapercibida por Mediaset. Toñi Moreno debería pasar de ser simplemente presentadora sustituta a titular. Y un buen comienzo podría ser ponerse al frente de un reality show. Sería agradable ver nuevos rostros al frente de estos programas, y Secret Story hubiera sido una gran opción para darle una oportunidad, aunque lamentablemente no vaya a ser así.

Sigue los temas que te interesan