Toñi Moreno le para los pies a José Antonio Avilés en ‘Viva la vida’: “Respeta a la gente”

El pasado verano, Toñi Moreno se ganó muchos aplausos en las redes sociales por cómo se enfrentaba a José Antonio Avilés, uno de los colaboradores que más rechazo causan en Mediaset. Y este fin de semana ha tenido que volver a pararle los pies, después de que el andaluz se viniese arriba en un enfrentamiento con Enrique del Pozo.

El cantante acusó a José Antonio Avilés de “pinchar” a Carmen Borrego en las reuniones previas del programa, y el cordobés le respondió con un ataque. “Mira, te voy a explicar una cosa”, le advertía a del Pozo. “Ponte a traer información, a trabajar y a hacer más tu trabajo en plató”.

Enrique del Pozo, que fue uno de los fichajes más recientes del programa, aprovechó entonces para destacar su andadura televisiva, que comenzó hace varias décadas. “En esta profesión he estado trabajando con todos los números uno. Cosa que ya quisieras tú ¿Has trabajado con Hermida? ¿Has trabajado con Javier Sardá?”, le preguntó. “Me hablas de la época de los dinosaurios” fue la respuesta de José Antonio Avilés.

A Toñi Moreno no le gustó esta salida del colaborador. “Lo que tú llamas época de los dinosaurios se llama bagaje profesional” le dijo. “La carrera profesional de este señor (Enrique del Pozo) es indiscutible, igual que la de muchos que llevan toda la vida trabajando, Carmen (Borrego), que me ha dirigido a mí...” le decía, para añadir, muy seria: “Respeta a la gente. Me encanta que te curres tu sitio con tu trabajo, pero hay que ser respetuoso con el trabajo de los demás”.

Por su parte, Kiko Matamoros, que se encontraba al lado de Avilés, también afeó el comportamiento del colaborador. “Es muy desagradable, lo digo en serio, se puede decir lo mismo sin chillar, con ese tono penetrante, que levanta dolor de cabeza”, se quejó Matamoros.

No fue el único encontronazo entre Toñi Moreno y Avilés. Más tarde, en Viva la vida se estaba hablando del conflicto entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego, y en un momento dado Avilés interrumpió para dar su opinión. “Mira, le iba a dar la palabra a Alejandra. Si vas a decir algo que no es importante es la última vez que hablas en toda la tarde”, le advertía. Más tarde, incluso tuvo que pedirle que no gritase al exponer sus informaciones.

