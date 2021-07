¿Se ha ido Irene Rosales de ‘Viva la vida’ para descansar antes de entrar en un nuevo reality?

Irene Rosales comenzó una relación con Kiko Rivera en 2014. Durante los primeros años se mantuvo alejada de los medios de comunicación, hasta que se decidió a concursar junto a Kiko en GH DÚO en el año 2019.

La razón entonces era clara: ganar dinero, sobre todo, para pagar la deuda que Kiko Rivera tenía con Hacienda. “Siendo sinceros, es un sitio donde vamos a ganar dinero los dos y también está el trabajo que nos pueda dar luego. Es algo que nos beneficia en pareja, es un dinero que viene a casa”, explicó entonces.

A partir de ahí continuó su trayectoria en televisión participando en otros formatos como Ven a cenar conmigo: Gourmet edition, y en septiembre de 2020 se convirtió en colaboradora de Viva la vida.

Un trabajo que no ha sido fácil, sobre todo, por los públicos desencuentros entre su marido Kiko Rivera y su suegra Isabel Pantoja, un conflicto del que siempre ha intentado mantenerse al margen.

Este domingo, Irene Rosales anunciaba su salida de Viva la vida. “No estoy bien, me ha venido el bajón ahora, creo que es el cúmulo. He pasado por muchas situaciones, me he llevado un año de hospitales con mis padres, con resultados horribles, después pasó el conflicto de Kiko… Siempre he querido coger fuerzas, seguir adelante, pero ya llega un momento en el que no puedo más” le decía a Emma García en su adiós.

Una salida que podría estar relacionada también con un nuevo proyecto televisivo. “A mí me han contado que tiene pendiente un reality” decía al respecto Kiko Hernández en la emisión de este jueves de Sálvame. “Eso lo han dicho, pero lo han desmentido” apuntaba Antonio Montero. Según las informaciones de Kiko Hernández, Irene “necesitaba el mes de agosto para descansar, para entrar fuerte en el reality, pero no lo sé”, añadía.

Según Kiko Hernández, podría tratarse de Gran Hermano VIP. Sin embargo, los compañeros apuntaban a que el próximo reality que estrenará Telecinco es “la casa de los secretos”, nombre con el que se han referido a Secret Story.

Efectivamente, Mediaset España ha decidido cancelar sus planes de estrenar una nueva edición de Gran Hermano VIP este otoño. La cadena anunció la pasada semana en un comunicado que está trabajando con Zeppelin para la producción de Secret Story, un formato de convivencia que contará con famosos y cuyo estreno se prevé para otoño.

Se trataría de un “reality donde los secretos marcan el ritmo de la convivencia. Tras triunfar fuera de nuestras fronteras, con 11 ediciones ininterrumpidas en Francia y siete en Portugal, así como con adaptaciones en Canadá y Holanda, este formato original de Banijay se estrenará en otoño en España”, apuntaba la cadena.

