La advertencia de Terelu Campos a Kiko Hernández: “Tienes que saber cuándo parar”

La guerra entre Kiko Hernández y Terelu Campos continúa abierta. Aunque parecía que al pedir perdón a Carmen Borrego y tras quedar para comer con María Teresa Campos el colaborador de Sálvame había enterrado el hacha de guerra, lo cierto es que las tensiones entre Hernández y Terelu siguen vigentes.

Este fin de semana, Terelu Campos ha conectado con Viva la vida, y ha querido responder ciertas críticas que tuvieron lugar los días previos en Sálvame y en La última cena. “¿Hasta cuándo, Kiko? Una persona con tu bagaje y con tu edad tiene que saber cuándo parar, ya no vale el perdón, si de verdad sientes pedir perdón hazlo, pero si no lo sientes no” dijo la colaboradora.

“Yo ya estoy en un punto de mi vida en el que el perdón no me vale” aseguraba Terelu Campos. “Cuando uno tiene la fuerza televisiva que tú tienes y que yo he alabado toda mi vida es innecesario hacer lo que haces, hay cosas que restan en vez de sumar”, añadía.

Para Terelu, Kiko Hernández está haciendo unos ataques que están fuera de lugar. “Puedes reírte de mí cuando salgo en bañador, pero no se juega con la profesionalidad de un compañero, con el trabajo de los demás no se juega” decía seria. “A mí no me duele que tú te rías de mí, pero no se tira por tierra el trabajo de más de 35 años de nadie, porque yo he trabajado mucho y bien, y sigo trabajando aunque menos de lo que querría, pero sigo haciéndolo lo mejor que sé y que puedo”, añadía.

A Terelu parece que lo que más le ha dolido es que Kiko critique a Alejandra Rubio, su hija. “Kiko sabe que lo que más te duele son tus hijos, yo no querría que ni el aire rozara a sus hijas” decía. “Yo sé que Alejandra trabaja en este medio y tiene que aceptar las críticas, pero tienen que ser para construir, y esas bienvenidas sean”, finalizaba.

