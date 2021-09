Alba Carrillo y Carmen Borrego volverán a ‘Sálvame’ como nuevas colaboradoras

Sálvame necesita colaboradores. Y es que al reciente despido en directo de Antonio Canales hay que sumarle la baja voluntaria de Anabel Pantoja, que deja el programa hasta que se celebre su boda, y la de José Antonio Canales Rivera, que entrará en la casa de Secret Story.

Por eso, este mismo viernes el programa de las tardes de Telecinco ha anunciado a sus nuevos fichajes, dos profesionales de la televisión que ya formaron parte de la familia: Alba Carrillo y Carmen Borrego.

Alba Carrillo confirmó su incorporación a través de una videollamada con el programa. Y está dispuesta a dar guerra, pues le dijo a Nuria Marín, la presentadora, que “casi todos (los colaboradores) me caen bien en el programa, pero hay que no, María Patiño me cae muy, muy mal”.

Este mes se cumplen cuatro años precisamente de la incorporación de Alba a Sálvame; en septiembre de 2017 la modelo se convertía en reportera de Sálvame. Así, se le asignó una sección de corte deportivo llamada ‘Las pelotas de Alba’, la cual no era especialmente aplaudida por sus compañeros. En el mes de febrero de 2018, Alba desaparecía silenciosamente del programa.

Por otro, Carmen Borrego vuelve al programa, a pesar de que el pasado mes de junio David Valldeperas, director del mismo, dijo que no volvería a pisar aquel plató.

Su participación en La última cena, donde llegó a la final, le ha valido para limar asperezas con algunos de los colaboradores más críticos, como Kiko Hernández.

La presentadora Nuria Marín quiso dar su punto de vista sobre esta próxima incorporación. “Cuando coincidí por primera vez con Carmen presentando me sorprendí de lo aburrida que era, estaba incluso más callada que Chelo, pero en La última cena he visto una nueva Carmen, una persona que sabe de qué va esto y rema a favor”.

Kiko Matamoros la catalogó como un “magnífico fichaje” para Sálvame porque “es muy fácil que entre al trapo” y Gema López y Lydia Lozano se preguntaron si compaginará este programa con Viva la vida, en los fines de semana. “Sería muy gracioso que ahora ella contestase a su hermana y a su sobrina desde este plató los lunes después de que ellas hablen el fin de semana en el otro programa”, decían al respecto.

