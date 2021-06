El zarandeo de Torito a Carmen Borrego en 'Viva la vida' le provocó un esguince de costilla

Carmen Borrego ha causado baja este fin de semana en Viva la vida por una lesión que le causó Torito en directo la semana pasada. La colaboradora ha intervenido por teléfono en el programa de Emma García para detallar su estado de salud y ha desvelado que sufre un esguince de costilla.

"No he querido decir nada a nadie, que luego dicen que voy de víctima. He tenido un pequeño problemita, un esguince en una costilla flotante que se me había hundido un poquito", ha comentado la menor de las Campos.

Borrego confiesa que ha pasado "unos días fastidiada", pero asegura que se encuentra bien y, además, ha querido restar importancia al incidente provocado por Torito en un arrebato de alegría durante su sección. "Le mandé un mensaje a Torito para decirle que no se sintiera responsable, que fue una cosa natural y divertida y tuve la mala suerte que me pasó esto. No tengo nada en contra de Quique", aclara.

Torito zarandeando a Carmen Borrego disfrazado de “la más grande”.



Momento surrealista televisivo del año

A pesar de las palabras conciliadoras hacia su compañero, lo cierto es que el domingo 30 de mayo Carmen mostró su evidente enfado con él después de que la zarandease de un lado al otro en el aire. Carmen se zafó en cuanto pudo, y muy enfadada, se retiró a su silla. Torito se disculpó, pero ella no parecía dispuesta a perdonar. "Vete a la mierda, que me has hecho polvo. Me ha jodido la costilla. No es broma, una cosa es hacer una broma y otra cosa es hacer daño", espetó.

La tensión era palpable en el plató y Borrego insistía en el daño que Torito le había hecho en la costilla, vaticinando la lesión que finalmente le sería diagnosticada por un médico. La colaboradora, además, lamentó ser siempre objeto de bromas en el programa. "Siempre me toca a mí, a ver si otro día le toca a otro. Ahora tengo que aguantar que me saquen tres mil años", comentó sobre el momento que, efectivamente, se volvió viral.

Muy diferente fue la actitud de Alejandra Rubio, que también corrió la misma suerte que su tía y acabó por los aires en brazos de Torito, enseñando su ropa interior en directo. La joven abandonó el plató avergonzada, pero a los pocos minutos regresó sonriente. "Me he asustado porque, de repente, he visto que se me estaba viendo todo. He salido de los nervios, pero que todo en la vida fuera eso. Es el karma porque me he reído de la tita y me ha tocado", bromeó la hija de Terelu.