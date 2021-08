Kiko Hernández asegura que nunca más llamará “Potota” a Carmen Borrego por televisión

En las últimas semanas Kiko Hernández se había mostrado muy duro en Sálvame con Carmen Borrego y Terelu. Sobre todo, desde que ambas diesen una entrevista posando en bañador para hablar de temas como la muerte de Mila Ximénez.

Sin embargo, Kiko Hernández parece estar dispuesto a enterrar ahora el hacha de guerra. El hecho de haber cocinado codo a codo con Carmen en el programa La última cena, emitido el pasado jueves, le ha permitido acercar posiciones.

Así, en la entrega de Sálvame de este martes, Kiko aplaudió que Carmen Borrego se entregase por completo al programa con la intención de “hacer televisión”. “Entró al juego, jugó conmigo, hicimos espectáculo y show”, reconocía. Por ello, dijo que a partir de ahora “la palabra ‘Potota’ (el mote con el que se refieren a Carmen) no va a salir de mi boca, ahora es la señora Carmen Borrego”. “¡Free Potota! ¡Libertad para Potota! Te libero, señora Carmen Borrego Campos”, decía después.

Incluso, Kiko Hernández llamó por teléfono a Carmen Borrego en pleno directo. “Solo te llamo para decirte que te quiero, te quiero y te quiero y te como los huesos, se acabó lo de Potota, ahora eres ‘Free Potota’”.

Del mismo modo, Kiko quiso limar asperezas con Terelu Campos, a la que también había atacado con dureza. Un tratado de paz en el que el recuerdo de Mila Ximénez está muy presente. “Una amiga me dijo: ‘Que nunca se te olvide lo que Terelu hizo por una persona muy especial para ti y que no se te olvide lo que a esa persona le gustaría que tuvieras de trato con Terelu’”, decía Kiko Hernández. “Si te he ofendido te pido disculpas otra vez, perdóname”, añadía. “Me he portado mal contigo este último año, porque soy yo que si no, diría que me he portado como un hijo de tal”, finalizaba.

