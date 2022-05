La vez que Lolita Flores rechazó ir a Eurovisión porque “el arte no tiene competición”

Lolita Flores se cuela esta noche en nuestras casas a través de Cuatro. La artista será la próxima invitada de Planeta Calleja, y acompañará al aventurero Kike Calleja a recorrer la isla de Madeira. Con él montará en los famosos ‘carros do monte’, un carro de mimbre que alcanza los 50 kilómetros por hora, y participará en un trekking por la Ponta de Sao Lourenço, entre otras actividades.

Ahora que se está celebrando en estos días el Festival de Eurovisión, es interesante destacar que Lolita Flores pudo representar a España en el conocido concurso musical que lanzó al estrellato a Massiel, Julio Iglesias y a tantos otros artistas. Ella misma lo contó allá por el año 2009 en el programa La Noria, de Telecinco.

“Dije no a Eurovisión porque nunca me han gustado los concursos ni la competición. Volví a decir lo mismo cuando me propusieron participar en la OTI años después. No me gusta la idea de someterme a la valoración de un señor que está sentado en un jurado que dice usted es buena y usted es mala. Usted gana y usted no gana”, le dijo entonces a Jordi González.

Unos años después, en una entrevista para el programa Aquí hay duende de Radio Castilla-La Mancha, la intérprete de ‘Amor, amor’ y ‘Sarandonga’ dio otras pinceladas sobre el tema. “A mí no me gustan los concursos; es decir, me gustan los concursos, pero no me gusta participar. El jurado es el público que lleva aplaudiéndome 40 años, que empecé con 16. Ese es el premio. Los concursos están muy bien, pero el arte no tiene competición”, explicó entonces.

Es difícil saber en qué año le llegó esta propuesta a Lolita Flores, y del mismo modo, si fue una oferta que le realizó directamente Televisión Española, o si fue un órdago que le lanzó su discográfica para mandar algún tema para una preselección interna.

A pesar de que no le guste sentirse juzgada por su forma de pisar el escenario, curiosamente ella sí que ha sido jurado de varios talent shows. Así, por ejemplo, participó en Se llama copla, en Canal Sur, donde fue jueza en la tercera temporada. Luego vendría El pueblo más divertido del mundo, y desde el año 2016 es uno de los pilares fundamentales de Tu cara me suena. En este programa de Antena 3 Lolita realiza valoraciones a los concursantes con sus imitaciones, y a la vez, regala al público alguna de sus conocidas “anécdotas”.

