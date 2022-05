Ana María Aldón se convierte en el nuevo fichaje sorpresa de 'Sálvame' para las próximas semanas

Ana María Aldón ha empezado hoy su nuevo trabajo, y es que la mujer de Ortega Cano no ha dudado en aceptar la oferta laboral del programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Desde esta misma tarde, la colaboradora de Viva la vida estará en el plató creando diferentes diseños para la tercera edición de Sálvame Fashion Week, que tendrá lugar el próximo 23 de mayo.

Ayer, el programa vespertino anunciaba la nueva edición de la 'semana de la moda' original de Sálvame, y Ana María Aldón se convertía en una de las diseñadoras que participarán. Cabe recordar la mala relación del espacio de Telecinco con su marido, el diestro ha denunciado en varias ocasiones su animadversión con el formato, pero parece que Ana María Aldón no ha tenido el pasado en cuenta y se ha lanzado a esta nueva aventura.

El programa de hoy comenzaba con la andaluza tomando las medidas a Terelu Campos, una de las tertulianas que desfilará en la próxima edición. Posteriormente era el turno de Jorge Javier Vázquez que mientras le tomaba las medidas, aprovechaba para preguntarle cómo se había tomado su participación en la Fashion Week. "Para mí es una gran oportunidad, porque después de terminar la carrera no he podido mostrar al mundo lo que hago. Tengo una carrera porque tengo el conocimiento. Me causa mucha adrenalina".

A lo que añadía que, aunque tuviera muchas ganas, el hecho de que esta oportunidad "fuese en Sálvame" le hizo pensar si aceptar el trabajo o no. "Yo estoy cómoda trabajando los fines de semana en Viva la vida, pero al comentarme esto aquí tuve que poner encima de la mesa lo que realmente iba a hacer". Dejando así claro que, en todo momento, solo ha ido al plató de Telecinco a ejercer su trabajo como diseñadora

Pero tanto Gema López como María Patiño han querido saber cuál fue la reacción de su marido tras conocer esta noticia, ya que las periodistas aseguraban que quizás no estaba muy contento. "No solo no es así, sino que él ha estado conmigo en todo momento, incluso en las negociaciones con la dirección. Me ha apoyado en todo momento y siempre me ha animado a que aceptara".

Además, Carmen Borrego no ha dudado en hacer un chascarrillo sobre el supuesto 'platón' de Gloria Camila a Ana María en uno de los desfiles. Parece que la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado iba a lucir uno de los diseños de la colaboradora, pero en el último momento le comentó que no podía acudir al evento, dejando así sin modelo a la diseñadora. "No te preocupes que nosotros no te vamos a dejar plantada", afirmaba la hija de María Teresa Campos ante el aplauso del público.

