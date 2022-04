Diego Arrabal pregunta a Ana María Aldón si ha ejercido la prostitución y ella estalla

El domingo de la pasada semana, Diego Arrabal cebó una noticia sobre el pasado de Ana María Aldón. La esposa de José Ortega Cano, que se hizo muy popular a raíz de su participación en Supervivientes, se puso entonces en el ojo del huracán. “Me han llegado informaciones, y van a salir a la luz, sobre tu pasado, un pasado que tú no has contado y que no te gustaría que se hiciera público”, advirtió entonces el paparazzi.

En la entrega de este 24 de abril, Arrabal fue un paso más allá, y durante su intervención en Viva la vida le realizó una pregunta muy dura a su compañera. “¿En tu pasado, en algún momento, tú has tenido que ejercer la prostitución?”, interrogó.

Como era de esperar, la cuestión enfadó mucho a la diseñadora andaluza. “¡Jamás, jamás! Y me parece aberrante tu pregunta. ¡Jamás lo he hecho! ¡Nunca! Y me duele muchísimo más tu pregunta. Si lo hubiera tenido que hacer, la que está en su derecho de decirlo sería yo, pero te respondo con todas las de la ley y mirándote a los ojos: ¡Yo jamás he hecho eso, nunca!”, afirmó con mucha indignación.

Todos los compañeros presentes en Viva la vida intentaron calmar a la colaboradora, y la invitaron a responder, asegurándole que era mejor escuchar su versión y cerrase así la puerta a las especulaciones que se han generado en los últimos días.

Lejos de dar el tema por zanjado, desde el programa echaron más leña al fuego, y aseguraron que quien ha filtrado esa información es un familiar de su marido, el torero José Ortega Cano. “Esto no va a quedar así”, dijo Aldón, muy enfada.

La credibilidad de Avilés, de nuevo en entredicho

Otro asunto que se trató en Viva la vida durante la jornada de este domingo es la ruptura y posible reconciliación entre Marta Riesco y Antonio David Flores. Y en ese sentido, el falso periodista José Antonio Avilés aseguró que Marta habría “posado para una revista en solitario poniendo a David como los trapos, contando que no estaba de acuerdo con ciertas actitudes desde que rompen hasta la fecha de ese posado. Antonio David Flores se entera de esto, se viene a Madrid para intentar neutralizar a Marta y que no siga hablando por el camino que va”.

Eso provocó que la propia Marta escribiese a Marisa Martín-Blazquez pidiendo una rectificación, e incluso acabó llamando a Isabel Rábago, compañera suya en Ya son las ocho. “Marta me ha dicho que te da dos segundos para que desmientas toda la información, si no te va a llevar delante de un juez. No hay posado, no se ha hecho ninguna foto, no ha dado ninguna entrevista en contra de Antonio David y te da la opción como compañera de que rectifiques esa información”, advirtieron a Avilés, quien decía tener buenas fuentes de información.

“Tú no estás en conformidad con la información que estoy dando y haz lo que creas oportuno y yo donde me tendré que defender, lo haré”, fue la respuesta de Avilés. “Ella ha pedido que no vea la luz esa entrevista”, añadía.

