Diego Arrabal habla de “informaciones preocupantes” acerca del pasado de Ana María Aldón

Después de 105 días de concurso en Supervivientes 2020, Ana María Aldón pasó de ser una total desconocida a ser personaje del corazón con entidad propia más allá de ser sólo la mujer del torero José Ortega Cano. La diseñadora de moda ha conseguido ser una de las colaboradoras estrella de Viva la vida y a ocupar horas y horas de tertulia en otros programas de la cadena como, por ejemplo, Sálvame y Ya son las ocho.

Sin embargo, su papel en los platós no está siendo nada fácil. La andaluza, como personaje, está pagando un peaje del que ella forma parte, pero cuya imagen podría cambiar radicalmente en los próximos días- ¿La razón? Según el paparazi Diego Arrabal, compañero de Aldón en Viva la vida, hay unas informaciones de su pasado que podrían impactar al espectador o, al menos, a su marido. “Me han llegado informaciones, y van a salir a la luz, sobre tu pasado, un pasado que tú no has contado y que no te gustaría que se hiciera público".

Arrabal, cuyos enfrentamientos con Ana María Aldón suelen ser frecuentes durante las tardes del fin de semana en Telecinco, ha asegurado que no se trata de informes delictivos pero el torero José Ortega Cano, "no lo va a aceptar, no lo va a llevar bien". Algo que corroboraba Terelu Campos, sentada al lado del periodista. Unas informaciones que, sin embargo, sí podrían gustar a otras personas, "a la familia de Ortega Cano sí les va a venir bien esta información".

Arrabal ponía en duda el pasado de la andaluza que en la tarde del sábado se enfrentó a la prueba de los espejos dónde relató, de nuevo, problemas de su infancia y conflictos familiares varios. Aldón, sorprendida, aseguraba estar tranquila y no tener ni idea sobre lo que hablaba el fotógrafo, que lanzaba la piedra pero sin aportar más información sembrando la duda sobre el pasado de la mujer de Ortega Cano.

Desde su paso por Supervivientes, Ana María Aldón ha sido objeto de críticas por parte de programas como Sálvame o Socialité, se ha hablado sobre su supuesta enemistad con la hija de su marido, Gloria Camila, ha sido criticada por ponerse del lado de la versión de Rocío Carrasco y ha tenido serios enfrentamientos con la familia de su marido, aireados en revistas y programas de televisión.

De nuevo, el espectador se queda tan sólo con el cebo: ¿qué información preocupante sobre el pasado de Ana María Aldón aún no ha salido a la luz?

[Más información: La liberación de Ana María Aldón: de mujer a la sombra de José Ortega Cano a personaje televisivo]

Sigue los temas que te interesan