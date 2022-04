De Ramón García a Alicia Senovilla: presentadores que encontraron su hueco en las autonómicas

Hay vida más allá de las cadenas nacionales. Y, además, también hay que ser justos: en estas, no hay hueco para todos y todas. La cuestión es conseguir un formato que fidelice al espectador y por el que parece, debido a las audiencias, que no pasan los años -véase La ruleta de la suerte, Pasapalabra o El programa de Ana Rosa, entre otros-. O caer en gracia a los directivos de turno para que te den programa tras programa, como Jorge Javier Vázquez en Telecinco o Manel Fuentes en Antena 3, por citar solo algunos de los presentadores más omnipresentes de la pequeña pantalla. Esto mismo lo criticaba ya Paula Vázquez hace unos años en Bluper, “cuando me voy de Antena 3 me dicen que es que no hay programas de entretenimiento en la cadena y luego ves a Manel Fuentes con tres o a Arturo Valls con dos”.

Sin embargo, hay presentadores y presentadoras que consiguieron encontrar un hueco en canales autonómicos, mantenerse con el paso de los años y, al fin y al cabo, pagar las facturas a final de mes que es lo que importa. También hay casos a la inversa. Presentadores de autonómicas que dieron el paso a las cadenas nacionales y consiguieron triunfar o no. Entre los que sí lo consiguieron, Carlos Sobera por ejemplo. Triunfó en ETB y ha terminado haciéndolo en las tres cadenas generalistas con más audiencia, o Jacob Petrus, de hombre del tiempo en Telemadrid a ser el programa más visto cada día en La Uno con Aquí la tierra.

En la cara b, Roberto Vilar que arrasa en TVG pero que fracasó en Antena 3 con La noche de Rober o Manu Sánchez que brilla en Canal Sur pero que lo intentó sin suerte en La Sexta con El último mono. La lista de presentadores que encontraron su hueco en las autonómicas, como todo, varía con el paso de los años, pero estos son algunos de los casos más actuales.

Ramón García. Fue el yerno perfecto que todas las suegras querían tener en los 90. Arrasó en La Uno con infinidad de programas aunque los más recordados fueron Qué apostamos o El Grand Prinx, y tuvo un cierto éxito en Antena 3 con formatos como ¿Sabes más que un niño de primaria? o Rico al instante. Sin embargo, los 2000 avanzaron y las grandes cadenas empezaron a no contar con él. El bueno de Ramontxu encontró acomodo en Castilla-La Mancha Media donde con un 11% de media lidera el magacín vespertino En compañía desde 2016.

Alicia Senovilla. Gracias a su simpatía y desparpajo, Alicia Senovilla se convirtió en una imprescindible primero en T5 y sobre todo en Antena 3 con formatos como Las tardes de Alicia, Como la vida misma, El Castillo de las mentes peligrosas o La hora de la verdad -auténtico precedente del polígrafo de Conchita en el Deluxe-, pero ha sido en la autonómica manchega dónde ha conseguido sus últimos mayores éxitos con formatos de gran acogida como A tu vera y Mi gran tarde.

Antonio Hidalgo. Chico Hermida, Antonio Hidalgo en realidad se dio a conocer al gran público gracias a acompañar a Ana Rosa Quintana cada tarde en el mítico magacín Sabor a ti. Luego la cadena le confirió, sin suerte, programas en solitario como Showmatch o X ti. Sin embargo, ha sido en 7RM, la autonómica murciana dónde ha encontrado su hueco con espacios como Los 7 magníficos, Gente como tú y sobre todo El Pinchazo.

María Rey. Gallega de nacimiento, María Rey fue una de las presentadoras de informativos más reconocidas de Antena 3, cadena dónde luego pasaría a ocuparse durante casi dos décadas de la información parlamentaria. Tras una breve vuelta a plató como presentadora de Noticias 1 con Sandra Golpe allá por el 2016, en 2018 decidió dejar San Sebastián de los Reyes y fichar por Telemadrid. Presenta desde hace casi tres años uno de los formatos más competitivos de la autonómica madrileña, el matinal 120 minutos.

Juan y Medio. Se dio a conocer en la Tele 5 de los 90 con espacios como Videos, videos o Fiebre del domingo noche. También presentó en La Uno, Tu gran día y fue en Antena 3 dónde llevó a cabo una carrera más prolífica: los debates de El Bus, El precio justo, 1 contra 100…. Sin embargo, ha sido en Canal Sur donde ha conseguido los mayores éxitos de su carrera televisiva. Primero con Menuda Noche y sobre todo con La tarde aquí y ahora, el programa líder de las tardes en Andalucía desde 2009.

Ana Ruiz. Empezó su carrera en las televisiones nacionales con el programa Zona Disney, pero verdaderamente la conocemos por su carrera como actriz, sobre todo en Camera Café, La familia Mata o Amar en tiempos revueltos. Ruiz ha conseguido asentarse como presentadora gracias a la recuperación del formato Lingo por parte de la autonómica andaluza.

Iñaki Urrutia. El caso de este catalán con raíces vascas y aragonesas son peculiar. Su carrera era más conocida como monologuista y actor hasta que la televisión le dio esa estabilidad tan buscada por muchos profesionales. Tuvo sus años de gloria como colaborador en diferentes programas de La Sexta como Zapeando y Así nos va, o en Cuatro con todo va bien pero ha sido en las autonómicas de País Vasco y Aragón con el concurso Atrápame si puedes donde ha conseguido una mayor regularidad.

Carolina Ferre. El magacín Tela Marinera de la extinta Canal 9 la convirtió en uno de los rostros más queridos en la Comunidad Valenciana. Algo que no pasó desapercibido por T5 que le confió programas como el debate de GH o sustituciones en A tu lado y Día a día. Luego fracasó con programas como Plan C o Esta cocina es un infierno y tras un breve paso por La Uno y Ten, la llegada de À Punt, la sucesora de Canal 9 en tierras valencianas, consiguió darle una estabilidad con programas como Tresors amb historia o Atrapa´m si pots, además de ser una de las caras más afines del partido político Compromís presentando incluso actos públicos del partido de Mónica Oltra.

Ejemplos de como las cadenas autonómicas pueden fijarse en profesionales altamente reconocibles por el gran público con el objetivo de conseguir una mayor proyección de sus formatos.

