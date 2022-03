La liberación de Ana María Aldón: de mujer a la sombra de José Ortega Cano a personaje televisivo

Ana María Aldón era una completa desconocida en televisión hasta 2020. Esta diseñadora gaditana permanecía a la sombra de su marido, el torero José Ortega Cano, cobrando protagonismo en momentos puntuales como los ingresos hospitalarios o las entradas y salidas de prisión del diestro tras su condena por el homicidio imprudente de Carlos Parra. Sin embargo, con su participación en Supervivientes todo cambió y Ana María se ganó un hueco en los platós.

Desde que la mujer del torero pasó por Honduras, donde logró alzarse con el segundo puesto en el reality de supervivencia, su presencia mediática se ha transformado prácticamente a la par que su aspecto físico. Ya en la isla, el público pudo conocer la parte más íntima y personal de Ana María, que además de relatar su vida junto a Ortega Cano también se abrió ante las cámaras hablando de su pasado y narrando ante millones de espectadores su dura infancia.

Gracias a su participación en el programa, Ana María se ha emancipado de la figura de su pareja para labrarse su propia imagen televisiva trabajando como colaboradora en Viva la vida. Consciente de que es su vida personal lo que suscita el interés de los espectadores, la gaditana no duda en guardar silencio ante los reporteros de calle para hablar sentada en el programa de Emma García sobre sus asuntos personales.

Esa autoconstrucción como mujer independiente y personaje televisivo se está traduciendo también, en vista de los últimos acontecimientos, en un alejamiento de la familia Jurado y de su propio marido. Aldón confesó en Vida la vida que se siente sola y necesita la atención de su pareja, una revelación totalmente impensable en la Ana María del pasado, que seguía las directrices familiares para mantener públicamente el relato 'oficial'.

Ana María Aldón ha confesado en 'Viva la vida' que se siente desatendida por su marido. Mediaset

La liberación de la mujer de Ortega Cano se aprecia en cada una de sus intervenciones televisivas y la erige como un jugoso personaje que está dispuesto a ofrecer contenidos, independientemente de a quién le puedan sentar mal sus declaraciones. De hecho, los lazos de su pareja cada vez atan menos a Ana María, que no ha dudado en mostrar su malestar con Rocío Flores por hablar de su crisis con el diestro. "Me sorprende que no hable de sus temas y sí de mi matrimonio", espetó en Viva la vida.

Cabe recordar que la diseñadora no ha dudado en posicionarse al lado de Rocío Carrasco, algo que tampoco debe de haber gustado en su casa. "¿Cómo no voy a tener empatía con una persona que ha sufrido lo que ha sufrido?", preguntó en su programa tras dejar claro que "una sentencia es una sentencia", refiriéndose a la condena a Rocío Flores por pegar a su madre en 2012.

La nueva Ana María Aldón se muestra cómoda en los platós exhibiendo su vida personal, incluso aquellos aspectos menos agradables. A diferencia de Rocío Flores o Gloria Camila, que se empeñan en nadar y guardar la ropa para no aceptar su condición de personajes públicos, la diseñadora no tiene reparos a la hora de exponer su intimidad en televisión, convirtiéndose en un reclamo televisivo cuyas intervenciones cada fin de semana generan contenidos durante varios días. Está por ver cómo afecta esto a su matrimonio, pero por el momento parece que la gaditana no está dispuesta a dar marcha atrás en su nueva vida mediática.

