Las franjas malditas de las cadenas de televisión donde nada triunfa

Es el sueño de toda cadena de televisión que se precie: tener una parrilla repleta de éxitos o, al menos, de contenido mínimamente competitivo que ayude a cerrar una buena media diaria al final del día. Sin embargo, tener una programación dónde todo funcione es altamente improbable. 24 horas y 7 días a la semana dónde encandilar al espectador con infinidad de apuestas es complicado.

Si hay una franja que ha perdido interés para las cadenas generalistas en los últimos años, esta es sin duda el late night o al menos el late night como franja concreta donde estrenar un programa diseñado para ella. Lejos quedan ya aquellos años dónde Javier Sardá, Pepe Navarro o Andreu Buenafuente triunfaban con talk shows y espacios más gamberros.

Ahora, para aprovechar al máximo los costes de los programas, hay formatos que se alargan hasta horas intempestivas como, por ejemplo, MasterChef, Maestros de la costura o Supervivientes. Y de paso inflar el share con el que, en el mejor de los casos, disimular las bajas cifras de la primera hora del programa en cuestión. Entre esto y que ahora las apuestas de prime time empiezan pasadas las 22.30 horas, el late night como franja con autoridad propia ha muerto.

Pero ¿qué ocurre durante el resto del día y el fin de semana? Que las cadenas luchan por ir apuntalando aquellas franjas menos competitivas y que pueden, incluso, hacerles perder la victoria diaria en audiencias. Uno de los casos más llamativos fue el de Antena 3 con la sobremesa. Estuvo durante años probando con seriales y programas que, a duras penas, superaban los dos dígitos hasta que llegó Amar es para siempre -procedente de La 1- y terminó con años de quebraderos de cabeza. O Telecinco, cuyas mañanas de fin de semana se movían en tierra de nadie y cuyo binomio: reposición de Got Talent + Socialité, aunque no lideran en su conjunto, sí ofrecen una franja competitiva.

Antena abierta lleva seis meses con bajas audiencias.

Antena 3

La principal cadena de Atresmedia tiene aún dos franjas horarias donde no consigue obtener buenos resultados desde hace ya algún tiempo. Una de ellas es la franja de 11h a 13h, justo en la segunda parte de la franja matinal y ocupada por Espejo Público. Antes, Las noticias de la mañana con Manu Sánchez suele liderar las audiencias entre los informativos matinales con cuotas que se mueven en torno al 15%. Después, la primera parte del magacín de Susanna Griso obtiene buenos datos. De hecho, desde las 9h hasta las 11h llega incluso a liderar muchos días con su parte política y sus entrevistas, por delante de El programa de Ana Rosa. Pero es llegar las 11h de la mañana, y Antena 3 vive un serio desplome de audiencias donde la sección de sucesos y la de corazón del programa de Telecinco le roba la audiencia.

Antena 3 ha intentado cambiar en infinidad de veces esta segunda parte del programa, pero tantos cambios le han pasado factura a Espejo Público, donde de 11h a 13h en ocasiones parece un cajón desastre difícil de catalogar. Mientras que la otra franja que le perjudica es el access prime time del fin de semana, tanto Antena abierta como Multicine 3 sucumben frente a otras ofertas de la competencia como Aquí la tierra en La 1 ,o la parte de sucesos y actualidad de Viva la vida. Si Multcine 1 y Multicine 2 lideran en infinidad de ocasiones, la audiencia no puede con un tercer filme y suele cambiar de canal.

Curioso es el caso de Antena abierta, un programa informativo presentado por Angie Rigueiro y Ángel Carreira, estrenado el 17 de octubre y cuya paciencia por parte de los directivos de la cadena está siendo infinita. Su récord de audiencia fue a finales de noviembre con un pobre 8,7%, cifra que no ha conseguido superar, incluso ha caído a cuotas que oscilan entre un 6-7%. Datos que más tarde Matías Prats y Mónica Carrillo levantan para liderar las noches del fin de semana.

Ya son los ocho, lejos de ser un acierto para T5.

Telecinco

Lo de Telecinco es más grave debido a que sus franjas malditas son, a la vez, las más importantes a nivel de audiencias y a nivel de facturación publicitaria. Pese a los diferentes intentos, no consigue que nada se asiente ni antes, ni después del informativo de Pedro Piqueras. O lo que es lo mismo, las franjas de 20h a 21h y de 22h a 22.45h. Lo ha intentado todo, aunque la poca paciencia de Mediaset también ha tenido que ver.

Ni concursos como El precio justo o Alta Tensión, series como Pasión de Gavilanes, el efímero programa La Campos Móvil, los refritos de Rocío y ni tan siquiera ese poco más de 10% de audiencia de Ya son los ocho son competencia ya no solo para Antena 3 si no también, en algunas ocasiones, para Aquí la tierra. De momento, sigue intentándolo…

En boca de todos, enésimo fracaso matinal de Cuatro.

Cuatro

Arregladas las tardes, con unos prime times decentes y unos fines de semana dónde llega a superar a laSexta, Cuatro tiene dos franjas malditas para las que parece no encontrar ese contenido que consiga atrapar a la audiencia: las mañanas y el access prime time.

Con el permiso de las eternas reposiciones de Alerta Cobra, que pueden llegar a alcanzar un nada despreciable share del 7%, desde que El concurso del año cayera en audiencia y fuera retirado, las mañanas de Cuatro han sido un hervidero de programas que no han conseguido cuajar por ningún lado: El precio justo, Los teloneros, A simple vista, First Date Café, En boca de todos… son prueba de ello. Lo mismo ocurre a las 20:30h de la tarde dónde consigue sin dar con un contenido que haga como interlocutor entre el final de Cuatro al día y First Dates.

Nuria Roca sigue por debajo de la media de laSexta.

laSexta

Gracias a un day time asentado, laSexta puede capear mejor la baja competitividad de su prime time. Pocas ofertas consiguen buenos resultados tras la emisión de El Intermedio. Programas como El Objetivo, Encuentros inesperados o, en los últimos meses, Equipo de investigación han bajado enteros y pueden ser superados con facilidad por Cuatro, su principal rival. Tan solo laSexta columna, Lo de Évole o algunas películas de acción suelen destacar en el horario estelar de la cadena.

Mientras, la otra franja maldita de la cadena verde es la tarde del fin de semana. Sus películas pasan inadvertidas frente a los Multicine de Antena o las películas de La 1 o Cuatro, por no hablar de La Roca que, con audiencias por debajo del 5% de audiencia, está lejos de ser igual de competitiva como lo fue Liarla Pardo la temporada pasada.

Los hermanos Torres han vuelto con mal a La 1.

La 1

Por último, La 1 es un caso especial porque su programación hace aguas prácticamente por todos lados. En este caso es más fácil apuntar lo que sí funciona que lo que no: el Telediario -aunque a la baja-, Aquí la tierra MasterChef, Maestros de la costura, en menor medida El cazador e Informe Semanal, y algunas apuestas cinematográficas durante el fin de semana. La segunda parte de la mañana, las sobremesas, parte de la tarde, los access, algunos prime time… siguen siendo totalmente irrelevantes para buena parte de la audiencia.

