Lola Índigo habla en 'El Hormiguero' sobre su trastorno de alimentación: "Me mataba de hambre"

Lola Índigo se ha convertido en la noche de este martes en la segunda invitada de la semana de El Hormiguero. Pero contra todo pronóstico, la bailarina y cantante no acudía al programa de Pablo Motos para presentar una canción ni un álbum, sino un documental sobre su vida, La Niña.

El presentador ha querido conocer qué siente la artista ante este nuevo proyecto documental, muy diferente a lo que su público está acostumbrado, que se puede ver el próximo 13 de mayo en Amazon Prime Video. "Es como abrirte el corazón delante de todo el mundo". De hecho, en el documental se ve como fue una de las expulsadas, en 2010, de la escuela de Fama, el mítico programa de baile. "Creo que la televisión ha cambiado mucho desde entonces, antes la gente disfrutaba mucho cuando los talent eran muy duros. Ahora me llevo muy bien con Rafa por ejemplo, pero en su momento me daba vergüenza por mi familia".

Además, Motos ha recordado que la vida de Miriam Doblas Muñoz (su nombre de nacimiento) ha sido "dura" en muchas ocasiones. Sobre todo cuando no dudó en probar suerte como bailarina en China con tan solo 20 años. "Actuaba en discotecas. Aprendí lo mínimo de chino para poder sobrevivir. Y además me pagaban muy bien".

Pero en el documental, la bailarina no solo habla sobre el éxito y la fama, sino también sobre algunos momentos difíciles. "Tuve problemas con la alimentación, cuando empecé a bailar nunca me atreví a venir a Madrid, porque en los casting me tiraban por mi físico. Y en China me dijeron que tenía que estar delgada como un palillo para poder seguir trabajando".

Tras varias preguntas del presentador sobre la enfermedad que sufrió, Miriam ha contado cuál fue su trastorno. "Yo dejé de comer, creo que lo único que puedo decir es que siendo realmente quién eres es cuando inspiras a la gente. Yo me doy cuenta de que estoy enferma cuando pesaba cada cosa, me mataba de hambre, estaba débil. No controlaba tanto mi movimiento en el baile y mi familia se empezó a preocupar".

Pero ha sido después de ver el tráiler de su documental, cuando 'Mimi' no ha podido aguantar las lágrimas y se ha derrumbado en el plató de Antena 3. "Es muy bonito todo lo que he podido hacer con mi equipo. Todavía no me creo lo afortunada que soy".

