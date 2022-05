Kiko Hernández 'amenaza' con irse de 'Sálvame' tras un comentario de Jorge Javier sobre su rendimiento

Sálvame continúa intentando recuperar la audiencia perdida en los últimos meses mediante polémicas y míticos rostros de la televisión. Un claro ejemplo es la llegada de Pipi Estrada como nuevo colaborador, que gracias a su polémica sobre 'las Campos' está presente en la mayoría de tardes del programa de Telecinco.

Precisamente era Alonso Caparrós el que afeaba la actitud del periodista deportivo, ya que desde que ha regresado está envuelto en polémicas, sobre todo relacionadas con su expareja Terelu Campos y su hermana Carmen Borrego. Precisamente, era Jorge Javier Vázquez el que comentaba que si Estrada se ha convertido en un habitual es porque está haciendo bien su trabajo.

Poco tiempo después, el de Badalona lanzaba una 'pullita' a su compañero Kiko Hernández en relación a la "calidad" de su trabajo. "Tenemos que decir que Kiko Hernández, desde que es padre se han acabado las bombas, lo de meterse en líos, lo de batirse el cobre por el programa... Viene aquí, hace de actor y vive en otro planeta", comentaba el conductor del programa de La Fábrica de la Tele.

Pero su discurso no terminaba ahí, y pedía a la dirección del espacio de Telecinco su opinión sobre el ex gran hermano. "Ves, la dirección me acaba de decir que Kiko vive en otro planeta desde hace muchos meses".

Aunque todo ha tenido lugar en un tono distendido y amigable, parece que este chascarrillo no le ha hecho mucha gracia al protagonista, que respondía con una clara amenaza de abandonar el programa. "Igual es que son demasiados años, trece ya, y a lo mejor me tengo que tomar un descanso", concluía mirando fijamente a Jorge Javier.

Aunque parece que algunos de sus compañeros no están muy de acuerdo con la perspectiva de la dirección, y se escuchaba a la periodista Gema López un comentario que hacía referencia a la delicada situación que atraviesa el formato. "Estamos como para que descanses...".

Pero finalmente, todo quedaba en un momento casi cómico cuando en tono amigable, el presentador comentaba estas palabras: "Te digo una cosa, en el cielo no hay más lloros que los que se producen por las plegarias atendidas". El exparticipante de Gran Hermano se reía y el programa recuperaba las polémicas de Pipi Estrada como eje central de la tarde.

