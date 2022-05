Kiko Hernández narra en 'Sálvame' el tenso encuentro entre Marta Riesco y Gloria Camila en Sevilla

A lo largo de esta tarde, Sálvame continúa arrojando información sobre los últimos movimientos de Marta Riesco. La novia de Antonio David Flores continúa en Sevilla realizando la cobertura de la Feria de Abril para El Programa de Ana Rosa, aunque desde que salieran las pruebas que aportó Rocío Carrasco en Sálvame desmintiendo a la reportera, Riesco no ha vuelto a salir en antena.

Algo que comentaba ayer Jorge Javier Vázquez, el cual explicaba que le había llegado información por parte de la productora en la que trabaja Marta (Unicorn Content). "Me han contado que lógicamente desde su productora, le han dicho que hasta que no aparezcan las pruebas, la que no apareces eres tú".

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de No tengas miedo aseguró que no había entrado en directo ni ayer ni hoy en su programa porque se encontraba grabando un reportaje, que por cierto, tampoco ha sido emitido.

Kiko Hernández recogía esta información sobre el reportaje que estaría grabando Riesco al comienzo de Sálvame Naranja, y aseguraba que tenía una exclusiva sobre un enfrentamiento que habría tenido lugar ayer en la Feria.

"Ayer en la Feria se lio entre dos personas muy conocidas. Una es la reportera de moda, la novia del penas y la segunda es una persona que ayer descubrió que a la persona a la que acogió en el confinamiento, al penas, había contado en Sálvame que su padre había intentado ligar con él en Nueva York, o sea, Gloria Camila", comenzaba el colaborador subido al 'pulpillo'.

Según el programa de Telecinco, los hechos tendrían lugar cuando Riesco se acercaba a la hija de Rocío Jurado para que participara en el famoso reportaje. "Ayer ejerciendo la labor de reportera, con el micrófono en la mano, llega al lugar en el que se encontraba Gloria y le dice: 'No te voy a preguntar nada para mi reportaje porque vas borracha'". Además, el ex gran hermano asegura que las imágenes están grabadas pero que no van a ser emitidas, aunque en redes sociales sí han proliferado.

Lo chunga que es: “has pasado de mi puta cara y ahora vas borracha”



Normal que GC no quiera saber nada de ti, no tienes profesionalidad. https://t.co/7PsKc0R5dW — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) May 5, 2022

El resto de presentes en el plató del programa han afeado el comentario de Riesco, incluso María Patiño lo ha calificado de falta de respeto hacia su trabajo. "Me parece una falta de profesionalidad, porque para hacer esa apreciación en plan jocoso con alguien hay que tener mucha confianza, y menos con el micrófono en la mano". A lo que Carmen Alcayde añadía que "parece que va por libre, no se da cuenta de que está en una cadena y en una productora".

[Más información: 'Sálvame' y 'Ya son las ocho' enfrentados en Mediaset por la llamada de Marta Riesco]

Sigue los temas que te interesan