'Sálvame' se plantea "dejar de hablar" de Marta Riesco después de que la reportera pida protección a la Policía

Desde el lunes 2 de mayo, el programa vespertino de Telecinco ha ocupado casi toda su escaleta informativa en arrojar información sobre la última polémica de Marta Riesco. La colaboradora de Ya son las ocho relataba en ese mismo espacio el pasado viernes que había recibido una supuesta llamada de Rocío Carrasco para proponerle un proyecto profesional que no iba a poder rechazar.

El programa presentado por Jorge Javier Vázquez invitaba a la propia hija de Rocío Jurado a contar la verdad en Sálvame, donde se mostraban tanto el martes como el miércoles las imágenes de la cámara de seguridad del restaurante donde se produciría esa llamada, a través del teléfono del director de una revista. Por ello, todos los programas de Telecinco están ahora esperando ese "as" que la reportera se está guardando desde hace ya una semana para demostrar su testimonio.

Pero parece que el rumbo del programa de La Fábrica de la Tele va a cambiar. Tal y como explicaba Terelu Campos, presentadora de Sálvame Naranja, desde "la cúpula" se están planteando dejar de hablar de todos los asuntos que tengan que ver con la reportera de El Programa de Ana Rosa y su pareja, Antonio David Flores.

Además, esa decisión afectaría ya a una información que habían adelantado al inicio de Sálvame Limón, referida a un enfrentamiento entre Gloria Camila y Marta Riesco. "El programa ha decidido no emitir las imágenes de Marta Riesco y Gloria Camila en la Feria de Abril. Visto lo visto, estamos a jueves y llevamos desde el lunes aportando pruebas... Poco más tenemos que decir al respecto, hemos mostrado la realidad de lo que ocurría en ese jueves 21 de abril. Por ello, la dirección de Sálvame, ha decidido plantearse de una manera seria, responsable y tajante, dejar de hablar de estos personajes, de Marta Riesco y Antonio David Flores", anunciaba la hija de María Teresa Campos.

Casualmente, Marta Riesco poco antes de este anuncio de Sálvame, escribía un mensaje en su cuenta de Instagram contra la productora del programa de Telecinco, pidiendo protección a la Policía Nacional. "Pido, por favor, a la Policía Nacional que me ayude con la campaña de acoso que me está haciendo La Fábrica de la Tele. No puedo más".

A lo que añadía que se encontraba en tratamiento psiquiátrico por su culpa. "Me encuentro en un hotel con un ataque de ansiedad y sin estar con los míos. Por favor, ayuda en todo esto, tomen medidas ya. Están maltratándome mediáticamente hasta límites insospechados. Pido protección a la policía".

[Más información: Jorge Javier Vázquez estalla y abandona 'Sálvame' tras ser señalado por Marta Riesco]

Sigue los temas que te interesan