Así fue el curioso "encontronazo" entre Roberto Brasero y Miguel Ángel Revilla en Santander

Roberto Brasero, el famoso 'hombre del tiempo' de Antena 3, visitaba el plató de El Hormiguero para presentar todas las novedades que trae su nuevo programa, Mundo Brasero. Un magacín informativo y de entretenimiento que se estrenará el próximo domingo a las 19:45 y donde se tratarán asuntos de actualidad, pero sobre todo temas relacionados con el medioambiente.

El conductor de Tu Tiempo ha recordado algunos de sus mejores momentos en la cadena, como su predicción de Filomena, cuando nadie creyó la gravedad de la nieve. Pero si hay un momento que ha pasado a la historia de la televisión en Antena 3 fue el pasado mes de diciembre, cuando deleitó a su audiencia con el famoso 'rap'. "Queríamos hacer algo para que la gente se creyera que no iba a tener lugar otra Filomena, y la productora y yo pensamos en que era gracioso hacer un rap. Lo escribí en la hora de comer ese mismo día", explicaba Brasero.

Pero parece que algunas de las predicciones de Roberto Brasero no han gustado a todo el mundo, de hecho, Miguel Ángel Revilla no dudó en criticar al 'hombre del tiempo'. Tal y como señalaba Pablo Motos, "hay veces que se os pone más responsabilidad de la que tenéis, y cuando decís la predicción del tiempo hay gente que se enfada, por ejemplo Revilla".

Brasero entre risas recordaba este episodio, en el que el presidente de Cantabria se enfadaba irónicamente con la información meteorológica, por la ausencia de lluvia en un periodo en el que se supone, debía llover: "Revilla se enfadó muchísimo, en una Semana Santa, cuando preguntaba que dónde estaban las lluvias. Hemos tenido algún que otro encontronazo y también un encuentro, que fue bien. Sí que es verdad que en algo tenía razón, nosotros habíamos hecho una previsión de lluvia y no llovió, pero sí dos días después".

Tiempo después, el 'hombre del tiempo' de Atresmedia se encontró con Miguel Ángel Revilla, y el presidente cántabro tuvo un detalle con él. "Nos encontramos en Santander, en un restaurante donde estaba Revilla y pasó algo curioso. Hablamos fabuloso y antes de que me fuera me quiso hacer un dibujo. Pidió un plato al restaurante y ahí me lo hizo, se dibujó una caricatura de sí mismo".

