Carlota Boza ('La que se avecina') desvela un duro episodio: "Hoy he mirado a los ojos a mi maltratador"

Carlota Boza, actriz de La que se avecina, ha sorprendido a sus seguidores al desvelar el duro episodio que vivió este miércoles 4 de mayo. La joven, que saltó al a fama cuando tenía cinco años por interpretar a Carlota Rivas en la serie de Telecinco, ha publicado un tuit en el que resume su complicada experiencia.

"Hoy he tocado, he mirado a los ojos a mi maltratador después de casi ocho años", ha escrito la actriz. Pese a que no ha querido dar detalles sobre la situación, Boza sí ha explicado qué lección saca de ese duro encuentro: "Me ha servido para darme cuenta de lo fuerte que soy y ver realmente que puedo con todo".

La hija de 'Los Cuquis' en la ficción de Mediaset ha recibido numerosas muestras de cariño tras este mensaje en el que, una vez más, ha compartido con sus seguidores un complicado aspecto de su intimidad.

Esta no es la primera vez que Carlota Boza se abre en canal a través de las redes sociales. El pasado 11 de septiembre, la actriz desvelaba uno de los episodios más duros de su vida al despedirse de su perrita, Gilda.

"Mi padre me abandonó cuando tenía 9 años. Mi madre, intentando que no estuviera muy triste, me regaló una perrita. Desde entonces ella me ha acompañado en todo", escribía la joven junto a varias fotografías de su mascota en una publicación de Instagram.

"Gracias Gilda por todos estos años, por estar en las buenas y en las malas. Gracias Gilda por acompañarnos en esta etapa de nuestra vida, por formar parte de nuestra familia. Gracias vaquita", concluía su texto.

