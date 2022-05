El desagradable reproche de Jorge Javier a Jesús Mariñas el día de su muerte y que afecta a Mila Ximénez

Esta mañana se confirmaba la noticia del fallecimiento del periodista Jesús Mariñas, y como no podía ser de otra forma, han sido varios los programas de Telecinco que han querido recordar y mostrar sus condolencias a uno de los rostros más famosos del mundo televisivo.

Por ello, desde el inicio de Sálvame Limón, el programa de La Fábrica de la Tele ha realizado un recorrido por la vida y carrera del 'padre' del periodismo del corazón. Desde sus últimas apariciones públicas hasta su entrevista más personal el pasado 2017, donde confesaba algunos de los aspectos más duros de su vida.

Sin embargo, poco después de comenzar este homenaje a su compañero, Jorge Javier Vázquez no podía aguantar más y ha destapado una información que le acababa de revelar Kiko Hernández, también presente en el plató. "Tengo que decir que estoy un poco tocado por algo que me ha contado Kiko y que yo no lo sabía...", comentaba el catalán.

En ese momento, el ex gran hermano intentaba frenar al conductor del programa, comentando que creía que "no era el momento para contarlo, ya habrá días", a lo que añadía que hay cosas "que no se pueden permitir".

Haciendo un gran esfuerzo por no revelar el contenido de la información, el de Badalona continuaba: "Era un personaje que tenía muchas caras y lo podemos decir. Me gustaría quitarme esto de en medio al principio... Yo no lo he escuchado, por eso no puedo decir absolutamente nada".

Kiko Hernández insistía en que no era un día para contarlo, a lo que Jorge Javier asentía. Pero finalmente, antes de dar paso a uno de los vídeos homenaje del periodista, el presentador de Supervivientes contaba lo ocurrido. "Después de esto, parece que es una cosa terrible y prefiero contarlo. Según me ha contado Kiko Hernández, el día después de la muerte de Mila Ximénez, en un programa, Jesús Mariñas estuvo hablando fatal de ella. Sobre todo cuando ella le adoraba".

En ese momento, Kiko Hernández tomaba el turno de palabra y comentaba lo que él vio poco después de la muerte de su compañera. "Sí, a mí me dolió mucho porque era muy reciente. Se adoraban mutuamente y no entiendo que al día siguiente que estábamos todos tocados, dolidos, hundidos, pongo un canal y veo que dice las mayores burradas de Mila. Lo primero es que acaba de fallecer y lo segundo es que ella siempre hablaba bien de ti".

