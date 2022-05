Jesús Mariñas muere de cáncer de vejiga: última hora y reacciones

En julio de 2020, días después de publicar su libro, Jesús por Mariñas. Memorias desde el corazón, el periodista hablaba con EL ESPAÑOL sobre lo importante que es era para él Elio, su marido. "No fue un flechazo, nos hicimos el uno al otro. Sin cariño es imposible que las relaciones duren", confesó.

"Elio es fundamental e imprescindible, sin él no podría vivir. Tan sencillo como eso y tan difícil. Tan raro y tan sueño imposible, pero, mira, a veces los sueños se cumplen", comentó entonces sin imaginar que un año después estaría atravesando un complicado problema de salud.

Mariñas también hacía una curiosa reflexión que, además, aparece en sus memorias: "No pienso nunca que ya no me queda tiempo para hacer muchas cosas. Me tengo que morir como todo el mundo. Noto cómo pasan los años sin depresión ni angustia. Duermo con la conciencia tranquila porque no he puteado a nadie… que no se lo mereciese".