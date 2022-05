Nacho Cano, en 'El Hormiguero': "Ser agradecido no es ser de derechas o de izquierdas"

El cantante, productor y compositor Nacho Cano acudía en la noche de hoy al plató de El Hormiguero para presentar su nuevo musical; Malinche. Este nuevo trabajo se estrenará el próximo mes de septiembre, en el que se narra la vida de Hernán Cortés.

El exintegrante de Mecano visitaba por primera vez el plató del programa presentado por Pablo Motos. Tras hablar sobre su proyecto, el presentador quiso preguntarle a su invitado sobre la polémica que saltó hace unos meses en relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Hubo una polémica en Madrid, en el barrio de Hortaleza porque querías construir una pirámide para montar ahí el show. Se lio una gordísima porque se politizó todo, y al final lo vas a hacer en IFEMA. ¿Qué pasó ahí?".

"Queríamos usar ese espacio para el musical, que está abandonado, tiene vecinos cerca y para no molestar con el ruido, queríamos al hacer una pirámide, para amortiguar el sonido. Entraron otros intereses y al final me lo llevé a IFEMA", explicaba Cano.

"¿Crees que te utilizaron para meterse con Ayuso?", insistía el presentador. A lo que sin dudarlo, el productor respondía que "sí". En ese momento, Motos quiso recordar otro episodio relacionado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la entrega de la Gran Cruz del 2 de mayo a Nacho Cano. "Le dijiste que se la merecía ella y no tú, porque era una valiente".

"El coñazo de la derecha y de la izquierda... Ser agradecido no es de derechas ni de izquierdas. Esta mujer ha hecho que en esta ciudad, hoy podamos todos seguir con trabajo, seguir con la vida y mantuvo los teatros abiertos con lo que se pudo pagar los sueldos", replicaba el invitado de El Hormiguero, zanjando así el asunto.

Tras este momento, Nacho no ha querido dejar pasar la oportunidad de desearle toda la suerte del mundo a Chanel, la representante española en el Festival de Eurovisión, con quien guarda una relación laboral. "Estuve un año y tres meses ensayando con ella, y no hay nadie en ese concurso que vaya más preparado que Chanel, es todo un éxito. Desde aquí le mando todo mi cariño y me gustaría que el día que veáis actuar a Chanel veréis que en lo que más destaca es en ese aspecto".

Y continuaba explicando cómo, desde el principio, vio que Terrero era toda una estrella. "Ella tiene el talento. Cómo mira, cómo se mueve, todo lo que hace es espectacular... Es la segunda que se me hace estrella mundial antes de estrenar".

