RTVE emprenderá acciones contra VOX por usar 'Slo Mo' en la campaña de Macarena Olona en redes

Hace ahora una semana, las cuentas oficiales de VOX en redes sociales compartían un vídeo editado por una cuenta de fans de Macarena Olona en el que se escuchaba la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión 2022, Slo Mo, y en el que aparecían distintas imágenes y vídeos de la trayectoria de política de extrema derecha.

Ya hacia el final del vídeo se hacía además un juego de palabras en el que se usaba el Mo, mo, mo del estribillo de la canción para intentar hacer ver que ese "mo" corresponde a las iniciales de Macarena Olona y se terminaba con unas letras impresas que decían '¿estás ready?'.

Este vídeo enfadó sobremanera a los fans de la cantante y del festival, que consideraban que era una provocación que un partido con tintes machistas y homófobos se apropiara de una canción con un potente mensaje feminista, y que participa en un festival donde se defiende la diversidad.

Pues bien, según ha podido saber BLUPER en exclusiva, RTVE no recibió ninguna petición de este partido ni de ningún otro para el uso de la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión. Por tanto, la radiotelevisión pública ya ha emprendido las acciones pertinentes "para la defensa de sus intereses".

El uso de esta canción por parte de este partido ha dado además más gasolina a aquellos que, durante los últimos días, han criticado en redes sociales que la candidatura española se haya llenado de tópicos nacionales, como la torera que vestirá Chanel o las típicas trompetas que se escuchan en una plaza de toros al inicio de una corrida.

Sea como fuera, como ya analizamos en BLUPER, esta puesta en escena da mucha más fuerza a la candidatura ya que desde RTVE siempre se ha defendido que lo más idóneo para intentar quedar bien en Eurovisión es que nuestra propuesta fuera lo que Europa espera de España. Y este año, España es más España que nunca.

Por otra parte, en BLUPER pudimos charlar este jueves con Chanel en Turín. La cantante nos contó que "está nerviosa, pero lo justo" y con muchas ganas de que llegue la gran final del sábado. Además, la joven confesó que se emocionó mucho al vivir su primer ensayo con público este jueves. "Necesitábamos ese calor. Había un montón de banderas de España".

Preguntada por si se siente presionada porque se haya creado una burbuja en torno a su candidatura como posible ganadora, la cantante cree que no está sintiendo presión "porque me lo estoy tomando como algo bonito. Me hace ilusión vivir esto así. Lo estoy tomando como que no puedo bajar el nivel. Es un motor de activación".

"No pienso mucho en la posición. Obviamente en nuestra energía está ganar. El no ya lo tenemos, pero vamos a por el sí. Lo que pase", comentaba la cantante catalano-cubana, que se ha sentido muy segura en Turín porque llevaba ya todo su trabajo "muy hecho".

