El Kun Agüero recuerda en 'El Hormiguero' su retirada del fútbol a causa de sus problemas de corazón

El exfutbolista argentino Sergio Agüero, más conocido como el Kun Agüero, visitaba en la noche de este martes el plató de El Hormiguero por primera vez. Hace unos meses dejaba su carrera deportiva en la que ha jugado para equipos como el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona.

Al comienzo de la entrevista, Pablo Motos quiso saber cómo fue el momento en el que descubrieron que sufría arritmias, la noticia saltaba el pasado mes de octubre en un encuentro entre el Fútbol Club Barcelona y el Alavés, cuando sufrió un grave episodio. "Empecé a sentirme mal en la pretemporada, mucho dolor de cabeza. En un entrenamiento me empecé a ahogar y a marear, luego noté que por varios segundos el corazón me iba muy rápido y tuve que parar".

En ese momento, los médicos le comenzaron a hacer pruebas médicas con buenos resultados, pero parece que este episodio no era el único que iba a vivir. "En el partido me pasó lo mismo que en un entrenamiento. Sentí que algo me iba a pasar en el partido. Pensé que estaba viejo. Empecé a marearme y le agarré la mano a un defensa y le dije que parase el partido, luego empezó la arritmia que duró como un minuto y pico. Me llevaron a un cuarto y pensé que me iba a morir. Me llevaron al hospital y me quedé tres días ingresado, de sábado a martes. Me provocaron tres arritmias para ver cuál de ellas era, hasta que dieron con ella".

Finalmente, los doctores le confirmaron que lo mejor para su salud era no volver a jugar al fútbol, por los episodios de arritmia que, probablemente, sufriría de nuevo. "El médico me dijo que me podría volver a pasar, así que tomé la decisión. Tengo un hijo, 33 años y toda una vida por delante, no quería asustar a todo el mundo". Asimismo, confesó que dejó de ver partidos de fútbol "durante tres o cuatro meses", porque cada vez que veía un partido pensaba en lo que haría él en el campo.

Además, ha confesado que su hijo acaba de empezar en el mundo del fútbol. "Alguien dijo que era ahijado de Messi, pero no es así. Ahora empezó con el fútbol, estaba mucho con los videojuegos, pero hace tres meses que arrancó a jugar al fútbol".

