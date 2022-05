Chanel Terrero, sobre las críticas que ha recibido: "Todo se ha acabado colocando en su lugar"

Hace una semana, el programa de Televisión Española, La noche D, dedicaba íntegramente su escaleta al certamen de Eurovisión. Pero lo que no sabían desde el formato presentado por Eva Soriano es que la gran final sería tan especial para España como para su representante, Chanel Terrero.

Por ello, desde la cadena pública y debido a la fiebre 'Chanelista' que se está viviendo tras la actuación de la cantante, han decidido modificar el programa de hoy para emitir en directo un homenaje a Chanel y a todo su equipo. La representante española entraba en el plató de TVE entre los aplausos de la presentadora y el público, aprovechando el trayecto para bailar un poco de su famosa SloMo.

"Tengo hambre y tengo sueño", comentaba entre risas. En cuanto nos bajamos del escenario les dije a los bailarines que ya habíamos ganado, por todo lo que hemos trabajado durante toda nuestra vida. "Todo esto es alucinante, aunque realmente todavía no me ha dado tiempo a asimilarlo todo", explicaba la artista.

Casi no ha tenido tiempo para descansar, ya que tras su llegada a Madrid fue directa a la Playa Mayor, donde daba un concierto por San Isidro. "No sabía si estaba afinada o no, porque no me podía escuchar. Lo intentamos hacer lo mejor posible".

Además, ha confirmado que no se quitó las gafas de sol por un problema de salud en los ojos. "Tuve una conjuntivitis horrible. La noche de Eurovisión fueron tantas emociones que ahí estaban controladas pero después... Los días sin dormir me pasaron factura. Al día siguiente de la final no podía ni abrir los ojos", confesaba.

La presentadora no ha dejado pasar el injusto trato que recibió Chanel tras ganar el Benidorm Fest, un odio recibido (sobre todo mediante las redes sociales) al que ha querido contestar: "Me han preguntado mucho si creo que he callado bocas, pero todo se ha acabado colocando donde tenía que estar, y no hemos hecho caso a esas malas energías".

Alaska y David Civera llegaban también a La Noche D, momento en el que Chanel narraba la historia de cómo llegó a participar en el certamen que le dio el pase a Turín. "Me llamaron para el Benidorm Fest porque necesitaban una voz para una canción. Audicioné, les gusté y a los pocos días me llamaron".

