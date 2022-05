María Patiño, defiende a 'Sálvame': "En este programa jamás se despreció la candidatura de Chanel"

Este lunes, el programa de Telecinco ha dedicado una buena parte de su escaleta a la representante española en Eurovisión, Chanel Terrero. Los colaboradores de Sálvame han comentado la impresionante actuación con la que la artista llevó a España hasta el 'top 3' del certamen europeo.

De hecho, era la propia Carmen Alcayde la que abría el programa de esta tarde volviendo a interpretar la canción del certamen en pleno directo, SloMo, aunque ahora su vestuario había cambiado y era muy similar al usado por Chanel en Turín. Cabe recordar que era el pasado mes de abril cuando la expresentadora de Aquí hay tomate revolucionaba las redes con su puesta en escena, en la que dejó muy claro su apoyo a la representante española.

Todos ellos han ensalzado su actuación y han afirmado la calidad de la artista, aunque para algunos de ellos la canción no era de su agrado. "La puesta en escena está muy bien, pero a mí la canción no me gusta", afirmaba Laura Fa.

"Con una actuación imponente, perfecta en la voz y en la coreografía, se convirtió en una de las históricas de nuestro país con 459 votos", se podía leer en la pantalla mientras tenía lugar la tertulia.

Por su parte, Gema López ha querido ensalzar el trabajo increíble que realizó en el Benidorm Fest. "Es de las únicas candidatas que llevó todo planeado al Benidorm Fest, los tiros de cámara, la iluminación... Los que estaban realizando alucinaron porque nadie había llegado con tanta profesionalidad".

Pero ha sido María Patiño, conductora de Sálvame Limón y Sálvame Naranja, la que ha querido apuntar su opinión sobre el papel que jugó su programa tanto en los días previos al propio Benidorm Fest como después del mismo. "Quiero apuntar algo, ahora nos están recordando algunas cosas que pensábamos en el pasado, cómo si nos dieran una bofetada en la cara. Yo era muy de Rigoberta y lo sigo siendo, pero jamás insulté ni desprecié a Chanel y en este programa tampoco. Estoy harta de las manipulaciones".

Su comentario reflejaba algunas de las críticas que buena parte de los televidentes han lanzado al programa de La Fábrica de la Tele, y es que en numerosas ocasiones apoyaron directamente la propuesta de Rigoberta Bandini y su canción Ay, mamá. Un ejemplo de ello es la interrupción del propio programa en directo, para apoyar esta candidatura el pasado mes de enero.

Que random el momento de 'Sálvame' haciendo campaña a favor de Rigoberta. Solo por esto seguro que gana el #BenidormFest 😂😂 #YoVeoSálvame pic.twitter.com/ckYyelKGI8 — Xavi Oller (@xaviioller) January 27, 2022

