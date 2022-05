Jorge Javier Vázquez pide a la dirección de 'Sábado Deluxe' ser corresponsal en Eurovisión

Desde que se anunciara que Chanel Terrero representaría España en Turín, Sálvame ha mostrado su apoyo a la artista en varias ocasiones. Incluso Carmen Alcayde realizaba hace unos días un número musical con la canción de la artista, SloMo.

En la tarde de este lunes, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez emitía un vídeo de apoyo hacia Chanel, mostrando sus últimas apariciones en Turín y las últimas noticias en relación con la representante patria. "Cuando la vi actual, vi a una Jennifer López, va toda una estrella que va a representar España. Lleva un equipazo, los bailarines...", comentaba Lydia Lozano. A lo que Rafa Mora, con el apoyo del resto de presentes, aseguraba que Chanel "había devuelto la ilusión" por el certamen y que por primera vez después de mucho tiempo había "posibilidades reales de ganar" el Festival.

Pero parece que Sálvame no quiere informar solamente desde el plató, y Adela González anunciaba que desde mañana un equipo de Sálvame se desplazará hasta Turín para "cubrir todos los movimientos de Chanel". Por lo que parece que desde este mismo martes, el formato de La Fábrica de la Tele tendrá un espacio dedicado únicamente a Eurovisión. "La ilusión que esta señora ha logrado contagiar a todo el mundo, da igual en qué puesto quede", comentaba Jorge Javier Vázquez sobre la artista.

En ese momento, el presentador de Telecinco se levantaba de su silla situada en el centro del plató y realizaba una sorprendente petición al equipo de Sábado Deluxe, programa que coindice el mismo día que la emisión del certamen.

"Yo creo de verdad, que sinceramente, la dirección de Sábado Deluxe debía enviarme y meterme en el sitio de prensa del Festival. Por favor, nunca lo he pedido, me pago yo el billete, la habitación no que debe estar por las nubes. Enviadme allí y yo lo intento todo, hago todas las horas que queráis, intento hablar con Chanel... Me ofrezco para ir el sábado por la mañana o el viernes por la noche. Me encantaría, producción, por favor", afirmaba el presentador de Supervivientes bajo el aplauso del público asistente a su programa.

A lo que añadía una petición al resto de espectadores, ya que el de Badalona aseguraba que si la audiencia era quién lo pedía, a lo mejor sí le enviaban. "Por favor, que la gente lo pida".

