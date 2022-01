‘Sálvame’ recicla la noticia de una salida del armario de un cantante que casi va a Eurovisión

Este martes Sálvame contó en su plató con la visita de un cantante que hablaría públicamente de su homosexualidad, una entrevista que cebaron mostrando al joven de espaldas para jugar con su posible identidad. Alguien que tuvo que ocultar, “en cierto modo”, su orientación por el tipo de público que le seguía. En el tramo final del programa, Jorge Javier Vázquez desveló que finalmente hablaban de David Lafuente, quien hace solo dos semanas había ofrecido un testimonio muy similar en el programa Socialité.

Así, Sálvame recicló la noticia de otro programa de la misma productora, si bien en esta ocasión el cantante sí estaba en el plató. David Lafuente, de 33 años, fue miembro del grupo Auryn, que se dio a conocer en la preselección de Eurovisión de 2011, donde quedaron segundos, por detrás de Lucía Pérez. Auryn era una banda de chicos cuyo público era eminentemente femenino, y eso marcaba una forma de comportarse de forma pública. “No es que me lo prohibieran, pero sí era así en cierto modo”, dijo Lafuente en Sálvame, en referencia a cómo tenía que ocultar su homosexualidad.

David sufrió acoso escolar por su condición sexual, y cree que contar su historia “es ayudar a muchas personas”. Así, detalló que “con mi entorno era libre, pasé mucho de pequeño. Madrid fue para mí ‘sal del armario a empujones’. De repente, lo de Auryn fue como volver al armario”, dijo a Jorge Javier Vázquez. Cuando el grupo se separó en 2016 el invitado tocó “fondo”: “De repente me daba miedo todo, fui a terapia durante muchos meses”, aseguró.

Al tener un público formado principalmente por chicas jóvenes David Lafuente recibió directrices sobre qué cosas le estaban permitidas y cuáles no. “No podía frecuentar sitios de ambiente, por ejemplo”, le dijo al presentador. “Era un chico de 22 años, tenía mi grupo de amigos y mi novio”.

Hay que destacar que David ya hizo pública su homosexualidad en el año 2019, e incluso presentó a su pareja, el también cantante Junior Ferbelles. A él le dedicó una entrada de Instagram, con una foto en la que aparecían los dos juntos, abrazados por la espalda. “No sé por dónde empezar a escribir nuestra conexión. Eres la luz de esa luna, la sal del mar que estamos pisando en la foto y el azul del cielo. Gracias por enseñarme que la vida tiene sentido cuando no lo parece, gracias por aparecer aquel día cuando estaba hecho una mierda y sin ganas de seguir”, le decía a su pareja y a todos sus seguidores. “Si ahora me deja de seguir gente por esto, adelante, el amor no se debe callar, el amor es para vivirlo y ser libres con él”, escribió entonces.

David Lafuente y Junior Ferbelles en 'Sálvame'

Precisamente Junior estuvo presente, a pesar de la distancia, en Sálvame, y le dio una sorpresa a su novio. “Hemos cambiado, hemos sabido caer, pero sobre todo levantarnos”, le dijo a David. “No llores, tonto, esto no te lo esperabas”, añadía Junior, que también es cantante. “Juntos somos mejores”, le dijo a su chico. “Sí, la verdad que sí, te quiero mucho, gracias por todo lo que has hecho”, le respondía emocionado David.

