Víctor Sandoval canta contra Tanxugueiras: “No podemos llevar ritmos celtas, no es la OTI”

Sálvame tuvo como tema principal de este lunes la separación de Anabel Pantoja, quien ha puesto punto y final a su matrimonio pocos meses después de darse el sí quiero con Omar Sánchez en una ceremonia que se transmitió en directo. Sin embargo, dedicó parte de sus minutos finales a otro de los temas de interés del momento: las polémicas surgidas tras la elección de Chanel Terrero como ganadora del Benidorm Fest.

Así, Gema López, que conducía el espacio, dio la bienvenida a través de videollamada de Alejandro Abad, músico que representó a España en Eurovisión con el tema ‘Ella no es ella’ y autor de la canción de David Civera en 2001 ‘Dile que la quiero’. Abad se mostró partidario de la canción de Rigoberta Bandini, ‘Ay, mamá’, la segunda clasificada. Para él es un tema con “un estribillo muy original, que se entiende en todo el mundo”, pero apuntó que habría que darle “una vuelta a la interpretación y a la puesta en escena para que hubiese llegado a Eurovisión con el doble de posibilidades”.

Víctor Sandoval, periodista y colaborador del programa, dijo entonces que con Chanel Terrero y el tema ‘Slow Mo’ “vamos a ganar este año, seguro”. Algo que Abad ponía en duda, pues cree que es una canción latina “que bien podría representar a Miami” y que es similar a otras muchas propuestas, lo que resta “el factor sorpresa” que hace falta en Eurovisión.

Sandoval entonces presumió de ser eurofan desde hace años y dijo que a él Chanel le ha recordado a artistas como Ofra Haza, de 1983, a la canción ‘A-Ba-Ni-Bi’ de Izhar Cohen, y a “esas coreografías de los israelitas, que arrasaban en Eurovisión. Es lo mismo, es esa fuerza, yo no lo veo tan Miami, sino muy hebreo”.

Entonces el colaborador aprovechó su intervención para cargar contra otra de las favoritas, Tanxugueiras, aunque no mencionó su nombre. “Lo que no podemos hacer es lo que desvirtuó el Festival de Eurovisión a partir del año 2000, y es llevar ritmos celtas, como si esto fuese la OTI. A chiguri guri gu, no, cariño. Las jotas para Jesús Manuel”, decía Sandoval, mientras que se escuchaba a Gema López decir que no estaba de acuerdo con sus palabras.

Esa crítica a los ritmos celtas y su presunto gallego inventado provocó que en las redes sociales pronto afeasen la actitud del comunicador.

Que verguenza que en Sálvame #yoveosalvame permitan el desprestigio a la música gallega y a @tanxugueiras por parte de Victor Sandoval! Merecen el mismo respecto que cualquiera de los demás participantes del #BenidormFest aunque a el no le guste la cultura gallega! — J.Sampedro (@JSampedro4) January 31, 2022

Menuda 💩 de opinión la de Víctor Sandoval. Se ha mofado de los cantos célticos o solo me lo ha parecido a mí?#yoveosalvame #victorsandoval #tanxugueiras #galicia #celtas — Nearest Gossip Media (@nearestgossip) January 31, 2022

@salvameoficial Patético Víctor Sandoval riéndose de la propuesta de Tanxugueiras, diciendo que su canción no puede ir a Eurovisión haciendo burla a su actuación!! Un payaso que no tiene que hacer si no habla de Nacho Polo... — Samuel Barallobre Rodríguez (@SamuelBarallob1) January 31, 2022

Vergüenza me daría que no se llame la atención a alguien que falta el respeto y menosprecia la música popular celta y gallega de la manera en que lo ha hecho un colaborador de un programa que emite su contenido en prime time@salvameoficial #yoveosalvame



Discúlpate, Sandoval — Puturrúdefoie (@puturrdefoie1) January 31, 2022

Víctor Sandoval: lo que no podemos hacer es llevar ritmos celtas



Irlanda: pic.twitter.com/A7Dg8Cvz74 — Tara (@Tarairiam) January 31, 2022

Sigue los temas que te interesan