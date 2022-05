Así fue la sorprendente reacción de Joaquín Prat cuando supo que presentaría 'Cuatro al día'

Planeta Calleja cerraba su temporada en la noche de este miércoles con un invitado muy especial para el programa de Cuatro, el presentador de la misma cadena Joaquín Prat. Jesús Calleja y el periodista de El Programa de Ana Rosa acudían a Las Azores, para vivir una experiencia única bajo el impresionante paisaje portugués.

El conductor del famoso programa de aventuras de Mediaset afirmó que cuando le propuso a Prat formar parte de algún episodio, dijo que sí sin pensárselo dos veces. "Yo soy espectador del programa, y estoy en un momento de mi vida en el que necesitaba desconectar un poco. Me encuentro en medio de un desafío profesional y personal muy fuerte", comentaba por su reciente separación sentimental.

Una infancia muy feliz junto a sus padres y sus hermanos ha marcado la vida del presentador de Cuatro al día, que recuerda sus veranos en Mallorca con mucho cariño. "Mi madre es danesa y nací cerca de Copenhague. Íbamos a Mallorca todos los veranos y en Semana Santa, a mi padre le encantaba".

Cabe recordar, que Joaquín Prat es el hijo del famoso presentador del que heredó el mismo nombre. "Hoy en día si dices que eres el hijo de alguien tan famoso suma, pero en mi época no tanto. Mi padre falleció por un infarto mientras grababa un programa para TVE en 1995, y a mí me cambió la vida".

Fue poco después de la muerte de su padre, cuando descubrió su pasión por el periodismo de la mano de dos grandes profesionales; Iñaki Gabilondo y Carles Francino. "Me dio la oportunidad Iñaki Gabilondo, entré de becario en Hoy por hoy. Estuve casi siete años con él, aprendí el oficio y con Francino disfruté de la radio".

Es uno de los rostros más conocidos de Telecinco y, a día de hoy, combina su participación en El Programa de Ana Rosa con su programa Cuatro al día, un magacín informativo que se emite cada tarde en la otra cadena de Mediaset. Pero aunque ahora es "el mejor trabajo" que le he dado su carrera, parece que cuando le propusieron presentarlo, no le hizo mucha gracia.

"Cuando a mí me dicen que voy a presentar Cuatro al día, les dije a mis jefas en Unicorn Content, la productora: '¿Por qué me hacéis esta putada?'. Era un programa que no tiraba y fíjate que ahora es el mejor regalo profesional que me ha dado la vida. Tenía muy bajas audiencias y ahora gracias al equipo que tiene se ha recuperado. Un equipo con gente muy joven con ganas de hacer un periodismo serio, estoy en el mejor programa que podría hacer. Un programa que esté cerca de la gente, que lo haga la gente".

