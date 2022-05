Rossy de Palma relata en ‘Planeta Calleja’ que fue víctima de la violencia machista

Planeta Calleja recibió esta semana a la actriz Rossy de Palma, quien viajó con Jesús Calleja hasta Ruanda por expreso deseo de la chica Almodóvar. En los primeros minutos del programa vimos una Rossy amante de la moda, a la que le gusta que le hagan regalos; sin embargo, esa máscara de superficialidad se le cayó más adelante, cuando repasó junto al presentador alguno de los episodios más duros de su vida.

Así, la actriz, quien en televisión hemos visto en formatos como Bailando con las estrellas y formó parte de la primera temporada de LOL: Si te ríes pierde, explicó la relación tóxica que vivió con el padre de sus hijos. Un idilio marcado por la violencia machista, en la que todo comenzó como un cuento de hadas, en el que se habló de tener hijos desde el primer minuto, para volverse paulatinamente en un calvario.

Rossy conoció a este hombre en Francia, mientras trabajaba en París con una película que le había salido. “En el embarazo, las cosas empezaron a ir mal. Empezó a ser más posesivo y quería tener el don de mando”, explicó la artista, quien ha participado en series como Los ladrones van a la oficina, Anclados o Érase una vez… Pero ya no. “Me montaba un pollo cuando menos lo esperaba y de forma arbitraria. Mis hijos me daban mucha fuerza y yo quería estar bien para ellos”, le contó a Calleja. Cuando tuvo al primer hijo la cosa no mejoró, pero a pesar de todo, decidió quedarse embarazada de nuevo. “La gente me dijo que cómo podía haber tenido un hijo estando mal pero un hijo no daba para amortiguar”, reconocía.

La mala relación acabó desembocando en un episodio de violencia, que la llevó a cambiar la cerradura por consejo de personas cercanas. Luego cogió a sus hijos y escapó con ellos hasta Madrid. “Tuve, miedo porque me vi a mí misma desde arriba. Tuve que ir al hospital”, continuó explicando de Palma.

Jesús Calleja llegó a hablar con Luna y Gabriel, los hijos de Rossy de Palma. “Yo no le quiero, aunque mi madre me ha enseñado a no odiarle porque el odio me hace a mí daño. Tampoco es que lo haya conocido. Le dije que me he dado cuenta de que no lo conozco. El que se ha perdido conocerme es él a mí. Estoy rodeada de amor”, dijo al respecto Luna.

