¿Cómo les ha ido a las ‘chicas Almodóvar’ en ‘MasterChef Celebrity’?

Dos de las actrices que más han trabajado con Pedro Almodóvar se reencontrarán muy pronto en las cocinas de MasterChef Celebrity. Y es que el concurso de Televisión Española ha confirmado que contará con Verónica Forqué y Victoria Abril como aspirantes de su próxima edición.

El fichaje de Verónica Forqué fue muy bien recibido, pero el de Victoria Abril no tanto. Y es que la protagonista de Tacones Lejanos se proclamó como negacionista del coronavirus en la última edición de los Premios Feroz.

La Abril calificó la pandemia de “coronacirco” y afirmó que las vacunas “son experimentos sin probar que nos meten”. Esta coyuntura fue aprovechada por comunicadores de la competencia para cargar contra el ente público, como Jorge Javier Vázquez, que se rio de la etiqueta de “programa blanco” que tiene MasterChef.

Tanto revuelo hubo que Televisión Española tuvo que aclarar las razones de su fichaje. En el programa RTVE: Responde señalaron que no comparten aquellas declaraciones negacionistas de Victoria Abril, pero que pidió “disculpas públicas” y que eso “habla a favor de su carácter reflexivo y su capacidad de reconocer errores”. Esa sería “una de las razones por las que RTVE ha decidido contar con su presencia como aspirante” de la actriz en MasterChef Celebrity. Sin olvidar “su larga y reconocida trayectoria profesional como una de las grandes actrices españolas”.

Loles León en 'MasterChef'

Loles León, la primera ‘chica Almodóvar’ que fue a ‘MasterChef’

Desde hace décadas, las actrices que han trabajado bajo las órdenes de Pedro Almodóvar se han ganado la etiqueta de “chica Almodóvar”, sin importar que muchas de ellas ya sean señoras que superan los sesenta años.

De este modo, Forqué y Abril no serán las primeras chicas Almodóvar en pasar por MasterChef; recordemos que en su primera edición Celebrity ya estuvo Loles León, que dejó su huella en el programa.

Se presentó como una de las concursantes más polémicas, que tenía enfrentamientos con los jueces, aunque luego, poco a poco, rebajó el tono. Tanto es así que acabó convirtiéndose en parte del ADN del programa, y fue la sustituta de Samantha Vallejo-Nágera en MasterChef Abuelos.

En su año, Loles León quedó tercera, y Cayetana Guillén Cuervo, segunda. Recordemos que Cayetana también fue una chica Almodóvar, aunque no esté entre las más recordadas; ella interpretó a Mamen, la amiga de Cecilia Roth que aparece en las primeras secuencias de Todo sobre mi madre.

Anabel Alonso y Bibiana Fernández (RTVE)

‘Las retales’ coincidieron en ‘Kika’

Verónica Forqué y Victoria Abril coincidieron en la grabación de la película Kika, de Almodóvar. En aquel largometraje también participaron dos concursantes míticas de MasterChef Celebrity como fueron Bibiana Fernández y Anabel Alonso. Ambas destacaban por su buen humor, aunque no solían ser la primera opción de sus compañeros al formar un equipo. Por ello, acabaron bautizadas por sí mismas como ‘Las retales’. Bibiana fue la séptima expulsada, y Anabel, la octava.

Se ganaron tanto el cariño del público que tuvieron su propio programa derivado, para comentar los episodios de la siguiente edición. Además, Anabel regresó repescada en la cuarta temporada, en una estrategia del programa que no se terminaba de entender.

Paz Vega en 'MasterChef Celebrity 3'

Paz Vega se quedó con la miel en los labios

Si nos vamos a la tercera edición, nos encontramos con Paz Vega, que ha sido chica Almodóvar con papeles menores en Hable con ella y Los amantes pasajeros. Paz demostró ser una persona muy disciplinada y amante de la perfección. Y aunque tuvo que lidiar con algún ataque de ansiedad por la presión, llegó a la final del concurso.

En el último programa tuvo un mano a mano con la deportista Ona Carbonell; Paz apostó entonces por un menú basado en la cocina tradicional en el que integró técnicas de vanguardia, algo que fue muy bien valorado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera. A pesar de eso, el premio fue a parar a manos de la nadadora (tal como ya se esperaba, después de ciertas publicaciones en las redes sociales que no dejaban lugar a dudas).

Yolanda Ramos en 'MasterChef'

Yolanda Ramos, la actriz que no terminó contenta con Almodóvar

Yolanda Ramos fue un pilar fundamental en la cuarta temporada de MasterChef Celebrity. Al igual que sucede con Paz Vega, el trabajo de Ramos junto a Pedro Almodóvar es bastante pequeño; interpretó a una presentadora de un talk show en la película Volver, lo que supuso su primer trabajo en cines.

Sin embargo, ella no quedó contenta con aquella experiencia. “Me da lo mismo que se enfade y no me llame más. Creo que una persona de su estatus tiene que tratar muy bien a los actores y a mí me hizo sentir muy vulnerable. No es más que un ser humano” le diría a Risto Mejide en una entrevista de 2019. “Que te disfrazabas de mujer y muy bien lo hacías cantando en Malasaña en la movida, pero si tú fuiste artista nosotros también podemos, y si tú fuiste vulnerable nosotros también podemos”, añadía al respecto.

Durante su concurso, lo mismo la veíamos hablar de cómo compraba bragas en el mercadillo que imitaba a Ana Obregón delante de la propia Ana. O se tomaba una copa de vino en vez de escuchar las indicaciones de los jueces y antiguos concursantes. Terminó siendo la décimotercera concursante expulsada, quedándose así a las puertas de la gran final (en la que Tamara Falcó se alzó como ganadora).

La Terremoto de Alcorcón en 'MasterChef'

La Terremoto de Alcorcón, la ‘chica Almodóvar’ de la quinta edición

Terminamos este repaso del trabajo de las actrices que han trabajado con Pedro Almodóvar y que también han concursado en MasterChef haciendo hincapié en la figura de Pepa Charro, o lo que es lo mismo, La Terremoto de Alcorcón. La actriz balear tuvo un pequeño papel en Los amantes pasajeros, película en la que hacía de azafata.

Concursó en la quinta temporada de MasterChef Celebrity, y fue una concursante no demasiado brillante; a pesar de ello, se quedó a las puertas de la final. “El momento más feliz de estas semanas es ahora, cuando puedo reconocer que no tengo ni idea de cocinar” dijo la actriz, una vez colgó el delantal. Igual no dejó grandes platos durante su concurso, pero sí que ganó en simpatía y diversión.