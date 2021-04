'MasterChef Celebrity': la gran oportunidad de Terelu Campos para forjar un nuevo futuro en televisión

MasterChef Celebrity ha sorprendido a los seguidores del programa con un ecléctico casting para su sexta edición. El programa de Shine Iberia ha seleccionado lo mejor de cada casa para poner sabor a su talent show culinario que cada vez incorpora más elementos de reality.

Una de las famosas que tendrán que competir en los fogones es Terelu Campos, actual colaboradora de Viva la vida en Telecinco. Más allá de demostrar su pericia para hacer una vichyossoise o desplumar un pavo, su retorno a TVE es una excelente oportunidad para ampliar su universo y, quizá, para zafarse del sabor agridulce que caracteriza a su vida profesional en los últimos años.

Terelu Campos, toda una vida en televisión

Desde sus inicios, la trayectoria laboral de Terelu Campos ha estado marcada por sus orígenes. Ser hija de María Teresa Campos, una de las comunicadoras que forma parte de la historia de la televisión de este país, le proporcionó oportunidades únicas a pesar de no contar con ningún tipo de formación.

Así, Terelu aprendió la profesión a base de trabajo. Su desembarco en el mundo mediático se produce en 1984, y de la mano de su progenitora, en el programa de radio Apueste por una de Radio Cadena Española, que cinco años más tarde integró todas sus emisoras en Radio Nacional de España.

Su llegada a televisión tiene lugar en 1988, cuando se incorpora al equipo de Por la mañana en TVE realizando labores de producción. En este espacio, María Teresa Campos comienza a obtener notoriedad pública, algo que impulsó sus proyectos laborales y los de su hija Terelu, que también empieza a mostrar sus habilidades frente a la cámara. Tras presentar la gala de Miss España 1997 en Telecinco y el programa En Exclusiva en Canal 9, su carrera como presentadora despega.

El cénit de su trayectoria en la pequeña pantalla se produce con Día a día (1996-2004), magacín matinal de Telecinco presentado por María Teresa Campos, y Con T de tarde (1997-2004), en Telemadrid. En este segundo programa consigue “emanciparse” profesionalmente de su madre y afianzar su perfil de presentadora. Después de pasar brevemente por Antena 3 con Cada día (la continuación de Día a Día) y conducir el reality La Granja durante dos ediciones en 2004 y 2005, Terelu se convierte en uno de los rostros del universo Telecinco.

Terelu Campos en 'Con T de Tarde'

Telecinco, la bendición y la maldición de las Campos

En los inicios de su etapa en Mediaset, que se extiende hasta la actualidad, Terelu Campos simultaneó colaboraciones en diversos espacios (La noria, ¡Qué tiempo tan feliz!, Mira quien mira…) con su trabajo de presentadora (de 2010 a 2014 en Sálvame Deluxe o en 2011 en La Caja Deluxe). Sin embargo, aunque parecía que apuntaba maneras para consolidarse como una de las estrellas de la cadena, no fue así.

Su presencia en Sálvame provocó que Terelu, atraída por los beneficios económicos que le reportaba, comenzase su transición sin retorno a personaje del corazón. Por otro lado, su delicado estado de salud también se convirtió en un tema habitual de los programas rosas de Telecinco, algo que también contribuyó a erigirla como protagonista de algunas de las portadas y entrevistas más comentadas del papel cuché.

Aunque hija de María Teresa Campos recibió el apoyo de sus compañeros en sus momentos más complicados, también fue víctima del doble fijo de la navaja de Sálvame. Los ataques del programa vespertino fueron especialmente hirientes cuando tocó comentar el docurreality Las Campos, un formato de La Fábrica de la Tele emitido entre 2016 y 2018 que narraba las vivencias de esta televisiva familia de forma similar a como lo habían hecho formatos como Keeping Up With the Kardashians o The Osbournes en el extranjero o Alaska & Mario en España.

HILO de los memes y momentazos del Docu-reality de Las Campos 📺⭐️👇🏼 pic.twitter.com/lDYmD6bV1f — Diego 🐙🎙 (@diegobferrandez) April 2, 2021

Por su parte, que su hermana Carmen Borrego se convirtiese en personaje público provocó que surgieran ciertas tensiones familiares que los tertulianos de Sálvame aprovecharon para echar sal en la herida. Este show, que en principio tenía un cariz telenovelesco, se convirtió en algo hiriente cuando se empezó a cuestionar la carrera de María Teresa Campos y sus hijas, el trato que Terelu y su madre daban a los trabajadores y otros aspectos de su vida personal y profesional.

Cansada del trato recibido y de la mano de su íntimo amigo el director Raúl Prieto, Terelu fichó por Viva la vida, programa en el que aparece cada fin de semana y en el que, casualmente, también colaboran su hermana Carmen y su hija Alejandra Rubio. A pesar de no estar ya vinculada a Sálvame, algunos de sus tertulianos han proseguido hasta hace poco con sus afrentas hacia las Campos. No han dudado tampoco en apuntar al talón de Aquiles de Terelu, su hija Alejandra, que en su día renegó de la televisión y ahora vive de sus apariciones mediáticas.

Terelu Campos más allá de Telecinco

El vapuleo mediático al que han estado sometidas ha dejado claro lo mal que se desenvuelven las Campos en el conflicto. No obstante, y a diferencia de su hermana Carmen o de su hija Alejandra, Terelu cuenta con un gracejo que otros programas sí han sabido aprovechar sin recurrir a la mofa.

Más allá de la celebérrima porra de Las Campos, la hija de María Teresa ha demostrado su valía para el mundo artístico en Paquita Salas y para el espectáculo en espacios como La última cena, El debate de las tentaciones y Mask Singer: adivina quién canta. En este último, ataviada con un disfraz de cerdita, Terelu asombró a los espectadores con su capacidad para modular la voz y para reírse de sí misma.

Cerdita en 'Mask Singer'

Aunque no consiguió llegar a la final, recibió la ovación del jurado y el público. También de la audiencia que, a través de redes sociales, se mostró encantada de disfrutar de ella en otra cadena y en otro registro alejado de las garras de la farándula.

'MasterChef Celebrity', un órdago para Terelu

Por todo lo anteriormente señalado, MasterChef Celebrity es una oportunidad perfecta para que la colaboradora de televisión muestre su telegenia y expanda su universo. La mezcla de Samantha Hudson, activista y show woman con un fulgurante porvenir, con el humor de Terelu es solo uno de los ejemplos de los excelentes maridajes que pueden surgir en las cocinas del programa de TVE que se llenarán pronto con un casting explosivo.

Y es ahí, entre fumets, soufflés y esferificaciones, donde Terelu quizá pueda forjar un nuevo futuro en televisión. Porque, a pesar de que se la critique, gran parte de la audiencia ha visto crecer a la hija mayor de María Teresa Campos y ha vivido con ella todos los dramas y comedias de su vida, generando un vínculo emocional a través de la pantalla que perdura con el tiempo.

Ya sea a través de una colaboración, una oportunidad o un programa propio, la vuelta de Terelu Campos a TVE tras MasterChef Celebrity es algo posible y hasta deseable para el canal, que pide a gritos actualizar y dinamizar muchos de sus espacios y la promoción de sus programas. Y es que allá donde los dimes y diretes no hacen mella es donde Terelu Campos se hace grande.