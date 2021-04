Jorge Javier atiza a 'MasterChef' por fichar a Victoria Abril: "¿Programa blanco? Tururú"

Jorge Javier Vázquez avisaba que hoy estaba presentando Sálvame sin haber dormido la noche antes porque había estado grabando algo misterioso. De ahí que estuviera más crítico que cualquier otro día.

Fue así como en un momento dado del programa, cuando hablaban de Miguel Bosé, quiso sacar a colación el fichaje de otra negacionista, en este caso Victoria Abril, para la próxima edición de MasterChef Celebrity.

"Lo que me hace mucha gracia es que leí el otro día una entrevista de la responsable de Maestros de la costura y MasterChef (la CEO de Shine Iberia, Macarena Rey) en la que decía que ellos competían contra Supervivientes con gente que cocina, diseña trajes, con un programa blanco", comenzaba diciendo el presentador. Actualmente, la edición de anónimos de MasterChef compite cada martes con Tierra de Nadie.

"Y entonces, coge y va y para la proxima edición de MasterChef Celebrity fichan a Victoria Abril. ¡Tócate los cojones! Una tía que es conflictiva, que es negacionista, que le han dado hostias hasta en carnet de identidad.... Y ahora resulta que es un programa blanco", criticaba el presentador.

"A mí esta hipocresía entre compañeros... Lo que no puede ser es que sea tan evidente", continuaba Vázquez, mientras María Patiño decía por detrás que era algo que había existe siempre.

"Y voy a decir más que estamos a viernes y no he dormido. Me gustaría que muchas de las personas que han ido a trabajar a MasterChef, que son conocidas, explicaran cuál ha sido ha sido su experiencia y en qué situaciones límites se les ha colocado para que luego den juego en el programa. Es que es un show. Si todos hablaran de cómo es la vida detras de las cámaras", continuaba.

"Ahora saldrán actores o Tamara Falcó diciendo que ella estuvo bien, porque es Cordon Bleu y no se quiere poner la vacuna de AstraZeneca. ¿Programa blanco? ¡Tururú! El programa blanco es lo más aburrido del reino. La vida tiene matices y colores", terminaba.

Esta no es la primera vez que Jorge Javier Vázquez critica a RTVE por su "hipocresía". Ya hace unos años, el presentador afeó a la por entonces Administradora Única Provisional, Rosa María Mateo, que dijera que "mientras yo sea administradora, nunca habrá realities en TVE".

"En este país si haces televisión y no haces realities y desprecias el género ¿qué eres? Nada", dijo el presentador a continuación con gesto muy serio durante una gala de GH VIP. "Te mandamos un beso, un quintal de besos, toda la gente que hacemos realities y también los que hacen Masterchef".