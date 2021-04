Hande Erçel, 'infiel' a Keren Bürsin: el lunes regresa a Divinity con otro romance en 'Hayat: amor sin palabras'

Hayat: amor sin palabras, la comedia romántica turca con la que las fans de este tipo de género descubrieron a Hande Erçel, la protagonista de Love is in the air junto a Kerem Bürsin, regresa a Divinity.

A partir del lunes a las 15:30 los espectadores podrán disfrutar de nuevo de la historia de amor de Hayat y Murat. Erçel, quién interpreta a Eda en Love is in the air, y Burak Deniz, el actor que arrasa en redes sociales, se unen para este regreso.

De qué va Hayat

La vida de Hayat cambia radicalmente cuando sus padres le dicen que si no encuentra trabajo tendrá que regresar al pueblo. Las cosas se precipitan y se verá obligada a buscar trabajo.

Las cosas no tardarán en complicarse. Hayat es una experta en meterse en líos y decide suplantar la identidad de una joven para lograr un trabajo en una importante empresa de moda.

Con lo que no contaba era con que su jefe sería un apuesto y creído joven con el que tiene un encontronazo justo antes de la entrevista. El lío está servido.

Emitida entre junio de 2016 y febrero de 2017 en Show TV en Turquía, la ficción cuenta con una temporada de 31 episodios de 120 minutos, 102 en su montaje internacional de 45 minutos.