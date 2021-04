FOX Turquía emite este sábado 17 de abril el capítulo 39 de Sen Cal Kapimi (Love is in the air) que supondrá el final de la primera temporada. En el primer avance, se podía ver a Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) escaparse juntos lejos de la ciudad para poder disfrutar el uno del otro sin nadie que les moleste. Sin embargo, no conseguirán cumplir con su deseo.

Ya en el nuevo avance se dan algunos detalles más sobre esta escapada y se avanza que Eda encontrará lo que parece unos resultados médicos que Serkan escondía en la caravana, lo que podría dar al traste con su relación.