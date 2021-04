Así fue el final de 'Sen Cal Kapimi': el impactante descubrimiento de Eda

Después del parón de la semana pasada, 'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air') llegaba este pasado sábado 17 de abril al final de su primera temporada en FOX Turquía con la emisión de su capítulo 39, que también pudo verse en directo a través de YouTube.

Según la sinopsis facilitada a los medios, Eda y Serkan continuarían probando suerte en su peculiar nido de amor, a pesar de los peligros a los que se han enfrentado. Si bien Serkan quiere vivir su vida al máximo sin centrarse en su enfermedad, nadie puede entender el gran cambio que ha dado, que es bastante notable. Serkan y Eda experimentan un estilo de vida diferente en su caravana amarilla.

Las decisiones inesperadas de Serkan confunden a Eda. Ella desconoce el peligro que les aguarda mientras vive la vida al máximo con el hombre que ama en la caravana de sus sueños. "¿El último incidente que les sucedió conducirá a la revelación del secreto de Serkan?", se preguntaba.

¡ATENCIÓN, SPOILERS!

Pues bien, habría que esperar hasta el final del capítulo para poder saber cuál era esa revelación del secreto, aunque realmente ya se había podido ver en los avances que cuelga la cadena días antes de la emisión de los capítulos.

En los últimos minutos del capítulo Serkan (Kerem Bürsin) y Eda (Hande Erçel) regresaban a su caravana amarilla para pasar una velada romántica juntos. Mientras Serkan prepara el fuego para que puedan estar calentados en el frío de la noche, Eda entra en la caravana en busca de algo.

Allí la joven se encontrará con un sobre que contiene unos papeles que terminan por cambiarle la cara. Eda mira una y otra vez esos papeles sin dar crédito a lo que está viendo, por lo que decide salir de la caravana y preguntar a su amado.

"¿Serkan? ¿Qué es?", le pregunta Eda mostrándole los papeles que acaba de encontrar y entre los que se encuentran una radiografía de su cerebro en la que queda constancia de que el joven ha sido diagnosticado con un tumor.

Serkan guarda silencio y el capítulo termina sin que los espectadores sepan qué ocurrirá hasta el próximo junio cuando comience la segunda temporada con un total de trece nuevos episodios. Será entonces cuando se sepa qué futuro le espera la protagonista.

Un final que, unido a los rumores de una posible salida de Kerem Bürsin de la serie, han disparado las teorías sobre la posible muerte de Serkan. Sin embargo, en las últimas horas se ha confirmado que el actor participará en la segunda temporada.

Eda, Serkan'ın hastalığını öğrendi! Heyecan dolu bir bölümün daha sonuna geldik, yeni sezonda görüşmek üzere.... ❤️ #yenidenbuluşacağız @foxturkiye pic.twitter.com/TxiihgiEa3 — Sen Çal Kapımı (@sencalkapimi__) April 17, 2021

Trece nuevos episodios

Como ya publicamos hace unos días, la productora de la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin decidía hace una semana paralizar la emisión de la ficción "por motivos de salud" y retomarla a partir de junio con 13 nuevos episodios.

La razón se encuentra en que el equipo de la serie lleva trabajando sin descanso desde mayo de 2020 -la preproducción comenzó incluso antes en abril de 2020-, y en medio de la pandemia.

De esta forma, cadena y productora podrán darle un final justo a la historia de amor de Eda y Serkan, como así defendió hace una semanas la productora de la serie, Asena Bulbüllosglu, cuando salió al paso para negar las informaciones que hablaban de una cancelación en mayo.

