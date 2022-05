'Supervivientes': las "trampas" de Anuar y el mal comportamiento de Rubén

Anuar Beno ha sido el protagonista de una de las grandes polémicas del estreno de Supervivientes: Tierra de nadie. El concursante ha estado en el punto de mira de la organización por lo rápido que consiguió hacer fuego, pues tardó escasos minutos en conseguirlo.

Alejandro Nieto, al ser preguntado por el tema, contó cómo en su playa se tardó tres días en conseguir una llama. “A mí me extraña mucho, estábamos hablando y a los cinco minutos, que eso no se hace en cinco minutos, empezó '¡Fuego, fuego, fuego!'”, dijo el modelo.

“La verdad es que me sentí muy bien, seguí los consejos de Alejandro, presionar, presionar y, con ayuda del viento creció esa llama. Tendré una virtud”, dijo por su parte Anuar, al ser preguntado por cómo lo consiguió. Tras ver el vídeo de su fuego, las dudas se avivaron, y no se apaciguaron cuando el hermano de Asraf contó que para hacer el fuego hay que “abrir un palo”, cuando es justo lo contrario. Por todo esto, según explicó Carlos Sobera, “El Pirata Morgan no quiere juzgar, pero os quiere dar la oportunidad de que demostréis en 24 horas que sois capaces de hacer ese fuego de manera legal”.

💥La explicación de Anuar a como hizo fuego.

El mal comportamiento de Rubén

El culturista Rubén Sánchez Montesinos, conocido por ser la pareja sentimental del cantante Enrique del Pozo, se convirtió el pasado jueves en el primer expulsado de Supervivientes; el público prefirió que continuasen en el concurso Ainhoa Cantalapiedra, Juan Muñoz y Charo Vega. Esto obligó al deportista a convertirse en ‘parásito’ y trasladarse a vivir a otra zona, en la que no interactúa con nadie.

Esta aventura en solitario no está sentando nada bien a Rubén, que ha llegado a desafiar al equipo del programa e incluso se ha atrevido a tapar las cámaras. Carlos Sobera, en una conexión con Lara Álvarez, aseguró que la actitud de este concursante “preocupa bastante”. La presentadora, que está en Honduras e interactúa con los concursantes, recordó que “para que Supervivientes sea posible y lleguen las imágenes a casa, tenemos un grupo de profesionales que, cada día, se dejan la piel en seguir a nuestros concursantes y transmitir todo lo que ocurra”, pero que Rubén está lejos de entender la labor de los trabajadores y complica “el buen quehacer de nuestros compañeros”.

Esto se ilustró con unas imágenes emitidas este miércoles 4 de mayo se ve a Rubén enfrentándose a un cámara que le acompañó en un paseo por las rocas en mitad de la noche. “¿No ves que me hace contraluz, que no veo? Déjame un segundo, tío, no estoy para tonterías”, se quejó.

Poco después, Sánchez Montesinos perdía los nervios, y se saltaba las normas del programa, al asegurar que cenaría cuando quisiese. “Ceno cuando me salga de los cojones, porque si estoy solo, estoy solo. Voy a hacer todo como me salga de la punta de la polla, porque lo primero es mi vida y mi salud. He visto que mi vida estaba en juego. Hay una supervivencia y quiero volver a España vivo”, se quejó, para después tapar las cámaras con su chubasquero y su mano, intentando que no se grabase. “Que os aproveche el contenido de hoy, que ya veremos como trabajamos mañana”, dijo también.

Esas actitudes de Rubén Sánchez Montesinos fueron mal recibidas por parte de la organización del programa, como era previsible. “Puede perder los nervios, pero los ha perdido con la persona inadecuada”, añadió Sobera desde plató.

