Rubén Sánchez Montesinos (‘Supervivientes 2022’) sufrió abusos sexuales, según Enrique del Pozo

Desde antes de saltar del helicóptero de Supervivientes muchas personas señalaron al concursante Rubén Sánchez Montesinos por su forma de comer. Culturista de profesión, está acostumbrado a una gran ingesta de alimentos, lo que ya provocó en la convivencia previa algunos choques con compañeros como Anabel Pantoja.

Este domingo, durante la emisión de Conexión Honduras, el debate del reality, se vio un vídeo en el que el deportista ha asegurado que se siente desplazado del resto del grupo, y eso ha hecho que se rompa en el plató el cantante Enrique del Pozo, su pareja.

“Claro que está desplazado, está haciendo lo posible pero para él es muy difícil, lo veo triste”, lamentó el antaño artista infantil, quien no dudó en compartir en alguno de los capítulos más dolorosos e íntimos de su novio.

“Es una persona que ha sufrido abusos sexuales, que lleva 20 años siendo insultado por su condición sexual, le han dicho de todo”, aseguró el cantante. “Es un tío que está solo, lo encontré solo, luchando por la vida”, añadía también destacando que Rubén es muy “generoso y cariñoso”. “Es un buen tío, no me gusta que lo llamen sinvergüenza y egoísta, porque no lo es”, terminó diciendo.

El trabajo de Enrique del Pozo como defensor de Rubén no se dibuja fácil, al menos en estos primeros días de concurso, y lamentó que todos fuesen contra Rubén, que terminó siendo la persona nominada de su equipo. Según sus palabras, “están intentando agredir a una persona que es muy educada”.

Algunos colaboradores del programa intentaron que Enrique viese las cosas desde otro punto de vida. “A veces los actos son más maleducados que las palabras”, valoró Alexia Rivas. Ivonne Reyes, por su parte, consideró que la falta de experiencia en televisión de Rubén juega en su contra, y opina que “es más fácil nominar a alguien en grupo”.

Tony Spina, pareja de Marta Peñate, otra de las concursantes, se quejó de que Rubén fuese “un egoísta con la comida” y eso también provocó que Enrique del Pozo estallase. “Si sacas el tema de la comida que es un tema de una enfermedad, tenéis que entender que un culturista antes de saltar del helicóptero tiene unos problemas psicológicos y médicos diferente a los demás”, aseguró el cantante.

