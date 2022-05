Jorge Javier Vázquez, contra el rey emérito: "Este señor es un corrupto y nos ha estafado"

La vuelta del rey Juan Carlos a España sigue siendo uno de los temas más comentados por el programa de Telecinco. De hecho, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a opinar sobre la llegada del rey emérito, aunque en la tarde de este lunes, se ha mostrado visiblemente más tajante con su discurso.

Tras emitir un vídeo sobre los movimientos del rey Juan Carlos en los últimos días, el catalán se ha mostrado muy "decepcionado" con la sociedad española en general y con los medios de comunicación. "Con la visita del rey se dice mucho más de que no se haya condenado de manera unánime, de que radios y televisiones se hayan puesto de acuerdo condenando la visita del rey, a mí me parece que dice mucho más de nuestra moral que la del mismo rey".

Pero su discurso no terminaba ahí y comentaba la figura del amigo que ha acogido al rey en Sanxenxo. "A mí que salga el señor Pedro Campos presumiendo de llevar a un rey corrupto a su casa, a un rey que ha defraudado, de un rey que ha empleado su cargo para enriquecerse a costa de todos los españoles y sin ninguna vergüenza. Para mí no es un motivo para enorgullecerse, yo creo que sería un motivo para tenerlo escondido. Pasear a semejante perfil por la ciudad, no es bueno para Sanxenxo".

El presentador no ha dudado en expresar que, para él, la actitud que el rey Juan Carlos ha tenido no ha sido la correcta. "Hay que aplicar la cultura de la cancelación, señores este señor nos ha estafado, es un corrupto y nos ha defraudado. ¿Por qué queremos protegerlo más? No tiene ningún derecho a estar en nuestro país, y pasearse con esa soberbia y chulería por nuestro país. No tiene el derecho".

Ante estas palabras, algunos de los colaboradores, como Miguel Frigenti o Gema López, apoyaban su perspectiva. Al contrario, Pipi Estrada o Rafa Mora se han mostrado a favor de la figura del rey emérito, asegurando que "nunca debió dejar su país". "Hemos podido crecer en la libertad de expresión, gracias a ser el jefe de Estado. Cuando hace un negocio se puede llevar una comisión, cuánto dinero ha entrado en España... Ha sido nuestro jefe de Estado y nos ha dado mucho".

"El hecho de llevarse comisiones es un delito, lo estamos justificando. Vamos a seguir viviendo en una sociedad de corruptos, siempre van a prosperar los mismos y las desigualdades serán mayores", replicaba el presentador.

