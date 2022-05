El chef José Andrés, en 'El Hormiguero': "Todos tenemos que estar al lado del pueblo ucraniano"

El chef José Andrés ha visitado en la noche de este martes el plató de El Hormiguero, pero aunque ya ha hablado anteriormente con Pablo Motos, en el programa de esta semana lo ha hecho por primera vez cara a cara.

El ganador del Premio Princesa de Asturias acude al programa de las hormigas para promocionar el documental Alimentando al mundo, que se estrena en la plataforma Disney + este viernes 27 de mayo. Una producción de Ron Howard, que da detalles sobre la labor humanitaria en Ucrania que ha llevado a cabo a través de su fundación World Central Kitchen."Más de diez o doce mil ucranianos están haciendo comida en Ucrania ahora. No soy solo yo, es un grupo de gente que decide juntarse para hacer lo imposible".

Motos reflejaba el esfuerzo de la organización con algunos datos sobre Ucrania; han servido "más de 30 millones de kilos de comida", se han transportado más de "4,5 millones kilos de alimentos" y han llegado a más de 100 campos de refugiados.

"La gente que sabe dar de comer, los restaurantes o los chefs, nos tenemos que activar ante las desgracias, como lo que ocurrió en Haití o el Katrina. Voy a esas emergencias para aprender a activar mejor estas ayudas alimentarias para llevar más rápido comida al que tiene hambre y agua al que tiene sed", afirmaba el chef al ser preguntado por el presentador sobre su visita a países en condiciones complicadas.

Desde la organización han utilizado diferentes medios para conseguir que sus alimentos lleguen a la gente que lo necesita, actualmente cuentan con los servicios de quinientos restaurantes. "Cuando llegamos a Ucrania no paraba de salir gente, unas 120.000 personas diarias. Vimos que el problema real era que dentro de Ucrania porque había muchos desplazados".

El presentador ha querido conocer si, en alguno de estos meses en medio del horror de la guerra, ha sentido miedo. "Soy miedoso, pero lo que más miedo me da es la indiferencia. Los ucranianos están haciendo la propia labor humanitaria, hacen su trabajo y luego aportan algo. Hoy en día yo me siento un ucraniano más. Hay gente que me dice: 'Yo no voté por el presidente, pero ahora es mi líder porque estamos defendiendo la libertad y la democracia'. Todos tenemos que estar al lado del pueblo ucraniano".

A lo que añadía que para él "moralmente Ucrania ya ha ganado la guerra". "Un dictador no puede decidir que miles de niños, mujeres y ancianos van a morir porque él tiene el derecho. Puedes ser de derechas o de izquierdas, pero siempre respetando al prójimo, no podemos permitir que haya líderes que quieran sacar lo peor de nosotros".

