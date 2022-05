Ana Obregón, en 'La noche D': "Cuando te ocurre una tragedia tan grande en la vida, no te agarras a nada"

El programa presentado por Eva Soriano, La noche D, recibía hoy a dos grandes mujeres de la televisión, las presentadoras Ana Obregón e Isabel Gemio. Siempre bajo ese toque de humor característico de Soriano, las invitadas han repasado su paso por la pequeña pantalla desde sus inicios, allá por 1984.

Preguntada por si echaba de menos el mundo de la televisión, Obregón aseguraba que "no" porque se encuentra "grabando algo" de lo que no podía hablar mucho. "Yo no lo echo de menos, llevamos las dos muchos años metidas en un plató", comentaba. Asimismo, aseguraba que "donde esté la televisión que se quite lo demás", en ese momento, el programa de Televisión Española recuperaba la primera aparición de Ana en un estudio. Una jovencísima Ana Obregón aparecía en la pantalla, dentro del programa en directo Viva 84, que se convirtió en su debut televisivo.

A continuación, las dos invitadas han hablado sobre la relación de aquella época entre mujeres y televisión, ambas han coincidido en el machismo que existía y sigue existiendo a día de hoy en el medio. "¿Cuántos presentadores hombres hay con canas y cuántas mujeres?", preguntaba Gemio.

Poco después, Eva Soriano recordaba que la noche de este martes no era la primera vez en la que las dos coincidían en un plató. Hace más de treinta años Gemio entrevistaba a la bióloga, por ello, Soriano quería conocer qué le preguntaría a Obregón a día de hoy. "Quiero saber a qué se agarra Ana para seguir con fuerza".

"Es difícil Isabel, y prefiero esta pregunta ni contestártela. En el fondo cuando te ocurre una tragedia así muy grande en tu vida, que no hay otra peor, no te agarras a nada. Te agarras a intentar vivir e intentar respirar, nada más. No me agarro a nada", respondía Ana visiblemente emocionada. Tras esta respuesta, Gemio le ofrecía su mano, fundiéndose ambas en un gesto de complicidad.

Tras este momento, Soriano sometía a la actriz al 'test de la verdad', un momento en el que Ana Obregón confesaba que sí se ha aprovechado de su fama para su propio beneficio, pero solo en una ocasión. "Lo utilicé una vez, para ir al hospital con mi hijo, dije que era Ana Obregón. Pero ahí fue como madre".

Ana Obregón (@anitaobregon): "Cuando te ocurre una tragedia así, no te agarras a nada. Te agarras a intentar vivir"#LaNocheDShows ⭕ https://t.co/lsNkRVcPqB pic.twitter.com/vsRt8iNRv7 — RTVE (@rtve) May 24, 2022

